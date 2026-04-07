Tabii Spor ve TRT 1 yayın akışı! 7 Nisan 2026 Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı 7 Nisan akşamı başlıyor. Türkiye’de yayın akışları ve maç programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte bugünkü ve yarınki Şampiyonlar Ligi maçlarının kanal bilgileri…
7 Nisan 2026 tarihine ait TRT 1 yayın akışı gün boyunca farklı programlarla ekranlara geliyor. Saat 17.45’te “Lingo Türkiye” ile başlayan yayın, 19.00’da Ana Haber bülteni ile devam edecek. Akşam kuşağında ise saat 20.00’de “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi izleyiciyle buluşacak. Gece saatlerinde ise 00.15’te “Cennetin Çocukları” filmi yayınlanacak.
TRT 1’in bugünkü yayın planında UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına yer verilmedi. Günlük akış, dizi, haber ve sinema içerikleriyle ilerlerken futbol müsabakalarına ilişkin herhangi bir yayın bulunmuyor.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunun dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Real Madrid ile Bayern Münih karşılaşması, 7 Nisan akşamı saat 22.00’de oynanacak. İspanya’da Santiago Bernabéu Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadelede iki takım da ilk maçta avantaj elde etmeye çalışacak.
Karşılaşmanın yayın bilgileri arasında TRT 1 yer almıyor. Maç, Tabii yayın platformu üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak ve TRT 1 yayın akışı içinde bu karşılaşmaya yer verilmemiştir.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanacak. 7 Nisan akşamı saat 22.00’de Real Madrid - Bayern Münih karşılaşması Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak Sporting - Arsenal mücadelesi ise Tabii Spor 1 kanalında izleyiciyle buluşacak.
8 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarda ise Paris Saint-Germain - Liverpool maçı Tabii Spor’dan yayınlanırken, Barcelona - Atletico Madrid mücadelesi Tabii Spor 1 ekranlarında yer alacak. Çeyrek final turunun rövanş karşılaşmaları ise 14-15 Nisan tarihlerinde oynanacak ve yarı finale yükselen takımlar belli olacak.