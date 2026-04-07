UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı 7 Nisan akşamı başlıyor. Türkiye’de yayın akışları ve maç programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte bugünkü ve yarınki Şampiyonlar Ligi maçlarının kanal bilgileri…

HABERİN ÖZETİ Tabii Spor ve TRT 1 yayın akışı! 7 Nisan 2026 Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarının yayın bilgileri, özellikle TRT 1'in yayın akışı ve hangi maçların hangi platformda yayınlanacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanacak. 7 Nisan akşamı saat 22.00'de Real Madrid - Bayern Münih karşılaşması Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak Sporting - Arsenal mücadelesi ise Tabii Spor 1 kanalında izleyiciyle buluşacak. 8 Nisan Çarşamba günü Paris Saint-Germain - Liverpool maçı Tabii Spor'dan, Barcelona - Atletico Madrid mücadelesi ise Tabii Spor 1 ekranlarından yayınlanacak. TRT 1'in 7 Nisan 2026 tarihli yayın akışında UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına yer verilmemiştir.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 NİSAN 2026

7 Nisan 2026 tarihine ait TRT 1 yayın akışı gün boyunca farklı programlarla ekranlara geliyor. Saat 17.45’te “Lingo Türkiye” ile başlayan yayın, 19.00’da Ana Haber bülteni ile devam edecek. Akşam kuşağında ise saat 20.00’de “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi izleyiciyle buluşacak. Gece saatlerinde ise 00.15’te “Cennetin Çocukları” filmi yayınlanacak.

TRT 1’in bugünkü yayın planında UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına yer verilmedi. Günlük akış, dizi, haber ve sinema içerikleriyle ilerlerken futbol müsabakalarına ilişkin herhangi bir yayın bulunmuyor.

REAL MADRİD BAYERN MÜNİH HANGİ KANALDA, TRT 1 VERİYOR MU?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunun dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Real Madrid ile Bayern Münih karşılaşması, 7 Nisan akşamı saat 22.00’de oynanacak. İspanya’da Santiago Bernabéu Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadelede iki takım da ilk maçta avantaj elde etmeye çalışacak.

Karşılaşmanın yayın bilgileri arasında TRT 1 yer almıyor. Maç, Tabii yayın platformu üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak ve TRT 1 yayın akışı içinde bu karşılaşmaya yer verilmemiştir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanacak. 7 Nisan akşamı saat 22.00’de Real Madrid - Bayern Münih karşılaşması Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak Sporting - Arsenal mücadelesi ise Tabii Spor 1 kanalında izleyiciyle buluşacak.

8 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarda ise Paris Saint-Germain - Liverpool maçı Tabii Spor’dan yayınlanırken, Barcelona - Atletico Madrid mücadelesi Tabii Spor 1 ekranlarında yer alacak. Çeyrek final turunun rövanş karşılaşmaları ise 14-15 Nisan tarihlerinde oynanacak ve yarı finale yükselen takımlar belli olacak.