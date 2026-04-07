Saldırganlar kullandıkları aracı böyle almışlar! İstanbul'daki saldırıda kullanılan kiralık aracın izi kamerada

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıda 1 terörist öldürülürken 2 terörist ise yaralı olarak ele geçirilmişti. Çatışmanın ardından yürütülen soruşturmada, saldırıda kullanılan otomobilin izi Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir araç kiralama firmasına ulaşmıştı. Aracın, 3 Nisan'da saat 20.43'te işletmeden ayrıldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Öte yandan kiralık aracın teslim süresinin dün akşam dolduğu belirlendi.

