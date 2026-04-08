Adres sorma bahanesiyle yanaştı, kadının boynundaki kolyeyi böyle çaldı!

Samsun'un Atakum ilçesinde yolda yürüyen kadına adres sorma bahanesi ile yaklaşan şüpheli kolyesini çalarak kaçtı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri zanlı U.K'yi (43) saklandığı adresinde yakaladı. Gözaltına şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelinin çaldığı ziynet eşyasını İlkadım ilçesinde bir kuyumcuda bozdurduğu belirlendi.

