İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen isimler arasında olan ünlü oyuncu Hande Erçel'in uyuşturucu test sonucu belli oldu. Ünlü isimlere yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerden olan Erçel eğitim için yurt dışında bulunduğunu açıklamış ve kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek ifade vermişti.

HABERİN ÖZETİ Hande Erçel'in test sonucu belli oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen oyuncu Hande Erçel'in uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. Hande Erçel, eğitim için yurt dışında bulunduğunu belirterek kısa süre sonra Türkiye'ye gelip ifade verdi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda test veren Erçel serbest bırakıldı. Erçel, savcılık ifadesinde hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını ve sağlıklı yaşama dikkat ettiğini belirtti. Erçel, basında çıkan iş adamlarının düzenlediği özel davetlerle ilgili iddiaları reddetti ve bu tür organizasyonlarla bir ilgisi olmadığını söyledi. Erçel, eski sevgilisi Hakan Sabancı'nın da yasaklı madde kullandığına dair iddiaları yalanladı.

HANDE ERÇEL'İN TEST SONUCU

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda test verdikten sonra serbest bırakılan Hande Erçel'in test sonucu belli oldu. Erçel'in testlerinde uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.

HANDE ERÇEL'İN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hande Erçel'in savcılık ifadesi de ortaya çıkmıştı. Erçel, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını ve sağlıklı yaşama dikkat ettiğini söylemişti. İşte Erçel'in o sözleri:

'Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde halen eğitimime devam ediyorum. Bunun haricinde oyunculukla uğraşıyorum. Dosyada adı geçen çeşitli mekanlarda yalnızca Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittim. Onun haricinde gece hayatım yoktur.'

Hakkında çıkan haberlerde bazı iş adamlarının düzenlediği özel davetlerle anılmasına da açıklık getiren Erçel, bu tür organizasyonlarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Hande Erçel ifadesinde konuya dair şu sözleri söyledi;

'Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım.'

HAKAN SABANCI DETAYI



Hande Erçel, bir zamanlar birlikte olduğu Hakan Sabancı'ya yönelik, kendisinin ya da Sabancı’nın da yasaklı maddeyle bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Erçel’in bu konudaki açıklaması ise şöyle:

'Yine hayatımın hiçbir döneminde yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabacı'nın da yasaklı madde ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim. Ben yaklaşık 13 yıldır ekranların önündeyim, etkileyebileceğim bir kitlenin olduğunun farkında olmam nedeniyle yaşantıma hep dikkat ettim ve herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.'