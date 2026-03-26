Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan gibi isimlerle gözaltına alınan iş insanı Hakan Sabancı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ Hakan Sabancı'nın ifadesi ortaya çıktı: Hande Erçel ve Aygün Aydın sözleri dikkat çekti Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş insanı Hakan Sabancı, ilk ifadesinde kendisi hakkında çıkan iddiaları reddetti. Hakan Sabancı, Aygün Aydın ile Bebek Otel'de uyuşturucu kullandığı iddialarını reddederek bu kişiyle hiçbir yere gitmediğini belirtti. Kasım Garipoğlu'nun evinde düzenlenen partilere katılmadığını ve listede isminin bulunmasının davetten kaynaklandığını ifade etti. Hande Erçel'i tanıdığını ve bu kişinin yanında uyuşturucu kullanmadığını söyledi. Sabancı'nın adı anıldığı Aygün Aydın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'Bir nebze olsun su serpildi' dedi.

SABANCI "HANDE ERÇEL UYUŞTURUCU KULLANDI MI?" SORUSUNU YANITLADI

Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre Hakan Sabancı, Aygün Aydın'ın kendisiyle Bebek Otel'de uyuşturucu madde kullandığıyla ilgili ifadelere tepki göstererek “Geçmişte Bebek Otel’e gitmişliğim vardır ancak bu kişiyle Bebek Otel’e gitmedim hatta bu kişiyle hiçbir yere gitmedim” dedi.

İsmail Ahmet Akçay’ın ve Ferhat Yalçın’ın "Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Deren Talu, Şeyma Subaşı bu partilere katılırdı" ifadesi sorulunca ise “Sormuş olduğunuz Kasım Garipoğlu isimli kişinin evinde düzenlemiş olduğu eğlence partilerine hiç katılmadım. Sormuş olduğunuz listede ismimin bulunması davetten dolayıdır, benim buraya

gitmişliğim yoktur. Bu liste davet listesidir. Kendisi benim arkadaşım da değildir.”

İfadesinin devamında ise, beyanları kabul etmediğini söyleyerek, “Hande Erçel isimli kişiyi tanırım. Bu kişi yanımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmamıştır” dedi.

AYGÜN AYDIN: "SU SERPİLDİ"

Hakan Sabancı'nın bir dönem adının anıldığı Aygün Aydın'ın aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Sabancı'nın bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Aygün Aydın'dan "Bir nebze olsun su serpildi" dedi.