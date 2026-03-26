Hakan Sabancı'nın ifadesi ortaya çıktı: Hande Erçel ve Aygün Aydın sözleri dikkat çekti

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan gibi isimlerle gözaltına alınan iş insanı Hakan Sabancı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı.
Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre Hakan Sabancı, Aygün Aydın'ın kendisiyle Bebek Otel'de uyuşturucu madde kullandığıyla ilgili ifadelere tepki göstererek “Geçmişte Bebek Otel’e gitmişliğim vardır ancak bu kişiyle Bebek Otel’e gitmedim hatta bu kişiyle hiçbir yere gitmedim” dedi.
İsmail Ahmet Akçay’ın ve Ferhat Yalçın’ın "Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Deren Talu, Şeyma Subaşı bu partilere katılırdı" ifadesi sorulunca ise “Sormuş olduğunuz Kasım Garipoğlu isimli kişinin evinde düzenlemiş olduğu eğlence partilerine hiç katılmadım. Sormuş olduğunuz listede ismimin bulunması davetten dolayıdır, benim buraya
gitmişliğim yoktur. Bu liste davet listesidir. Kendisi benim arkadaşım da değildir.”
İfadesinin devamında ise, beyanları kabul etmediğini söyleyerek, “Hande Erçel isimli kişiyi tanırım. Bu kişi yanımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmamıştır” dedi.
Hakan Sabancı'nın bir dönem adının anıldığı Aygün Aydın'ın aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti. Sabancı'nın bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Aygün Aydın'dan "Bir nebze olsun su serpildi" dedi.