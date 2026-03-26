Hakan Sabancı gözaltına alındı, eski sevgilisi Aygün Aygün'dan göndermeli paylaşım geldi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan ve Hakan Sabancı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Gözaltı haberi sonrası Hakan Sabancı'nın bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Aygün Aydın'dan "Bir nebze olsun su serpildi" dedi.

HAKAN SABANCI GÖZALTINA ALINDI, AYGÜN AYDIN PAYLAŞIMLARINA BAŞLADI

Yürütülen operasyon kapsamında Hakan Sabancı'nın da aralarında olduğu 14 kişi adliyeye sevk edildi. Hakan Sabancı’nın gözaltına alınmasının ardından, eski sevgilisi Aygün Aydın'dan da paylaşımlar peş peşe geldi.

Aygün Aydın yaptığı paylaşımda, "Testimin negatif haberi. Döktüğüm gözyaşlarıma bir nebze olsun su serpildi" diyerek Hakan Sabancı'nın gözaltına alındığı haberi paylaştı.

ARZU SABANCI TÜM YORUMLARI KAPATTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Arzu Sabancı, oğulları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın gözaltına alınmasıyla yorum yağmuruna tutuldu. Arzu Sabancı ise çareyi tüm fotoğraflarını yoruma kapatmakta buldu.

HANDE ERÇEL İLE HAKAN SABANCI AYRILIĞI SONRASI ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Üç yıldır beraber olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı geçtiğimiz hafta birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldırdı. Ayrılık haberinin yayılmasının ardından Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın yaptığı paylaşım Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlandı. Evlenmelerini istemediği yönünde iddialar ortaya atılırken, Arzu Sabancı'dan ilk açıklama geldi.

Paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirten Arzu Sabancı, "Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı da olmadığı için, bu herhalde fark edilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile, ama bu bile yanlış yorumlandı. Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız. Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor. Ama bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak, ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim" dedi.