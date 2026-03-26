Hakan Sabacı, Didem Soydan, Fikret Orman dahil 14 kişi adliyeye sevk edildi! En net görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakı, toplum yapısı ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilmişti.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER;

"Fikret Orman,

Güzide Aksoy (Güzide Duran),

Hakan Sabancı,

Kerim Sabancı,

Hande Erçel,

Burak Elmas,

Sezgin Köysüren,

Ferhat Aydın,

Lütfiye Tuğçe Özbudak,

Koray Serenli,

Onur Bükçü,

İsmail Behram Perinçekli,

Kaan Mellart,

Didem Soydan,

Onur Talay,

Mustafa Tari



Şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı, Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

HAKKINDA GÖZALTI KARARI OLAN HANDE ERÇEL'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran ve oyuncu Hande Erçel'in de aralarında bulunduğu 16 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Londra'da olan Hande Erçel, haberi alır almaz Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Hande Erçel yaptığı paylaşımda; "Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum" dedi.