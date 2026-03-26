Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu evleniyor

Taşacak Bu Deniz dizisinde Zarife karakteriyle yer alan Yeşim Ceren Bozoğlu, geçtiğimiz yıl çocukluk aşkı Korhan beba ile evlilik kararı aldı. Yeşim Ceren Bozoğlu paylaştığı fotoğrafa yüzük emojisi koyarak, "Düğün arabamızı bulduysak" notunu düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu evleniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 11:27

Yalan, Doktorlar, O Hayat Benim, Geniş Aile ve Yaz Şarkısı gibi dizilerinde rol alan Yeşim Ceren Bozoğlu, son olarak dizisindeki Zarife karakteriyle beğeni toplama devam ediyor. Yeşim Ceren Bozoğlu, son paylaşımında ise sinyali verdi.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU EVLENİYOR

Yeşim Ceren Bozoğlu, gençlik yıllarındaki ilk aşkı Korhan Beba ile ikinci baharını yaşıyor. 30 yıl sonra yeniden bir araya gelen Bozoğlu ile Beba, evlilik sinyali verdi.

Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu evleniyor

Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nde bir at arabasının önünde poz veren çift, fotoğraflarını "Düğün arabamızı da bulduysak..." notuyla yayımladı. Fotoğraflarına gelin, damat ve tektaş emojilerini de ekleyen ikilinin bu paylaşımı 'evlilik hazırlığı' olarak yorumlandı.

Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu evleniyor

YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

29 Temmuz 1974 doğumlu Yeşim Ceren Bozoğlu, tiyatro ile başladığı oyunculuğa başladı. Sayısız kısa filmde oynadı. Geniş Aile dizisinde "Domuşuk Sevim" karakterini oynayan Bozoğlu'nun, başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali'nde “En İyi Film Ödülü”nü kazanan, Türkiye’de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi "Bahtıkara" da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi.

Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu evleniyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı gözaltına alındı! Arzu Sabancı yorumları kapattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun herkes tarafından bilinen bir hesabı daha ortaya çıktı! Giriş kısmındaki cümle herkesi şaşırttı
ETİKETLER
#evlilik
#oyunculuk
#Taşacak Bu Deniz
#Yeşim Ceren Bozoğlu
#Korhan Beba
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.