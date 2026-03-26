Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu evleniyor

Yalan, Doktorlar, O Hayat Benim, Geniş Aile ve Yaz Şarkısı gibi dizilerinde rol alan Yeşim Ceren Bozoğlu, son olarak Taşacak Bu Deniz dizisindeki Zarife karakteriyle beğeni toplama devam ediyor. Yeşim Ceren Bozoğlu, son paylaşımında ise evlilik sinyali verdi.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU EVLENİYOR

Yeşim Ceren Bozoğlu, gençlik yıllarındaki ilk aşkı Korhan Beba ile ikinci baharını yaşıyor. 30 yıl sonra yeniden bir araya gelen Bozoğlu ile Beba, evlilik sinyali verdi.

Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nde bir at arabasının önünde poz veren çift, fotoğraflarını "Düğün arabamızı da bulduysak..." notuyla yayımladı. Fotoğraflarına gelin, damat ve tektaş emojilerini de ekleyen ikilinin bu paylaşımı 'evlilik hazırlığı' olarak yorumlandı.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

29 Temmuz 1974 doğumlu Yeşim Ceren Bozoğlu, tiyatro ile başladığı oyunculuğa başladı. Sayısız kısa filmde oynadı. Geniş Aile dizisinde "Domuşuk Sevim" karakterini oynayan Bozoğlu'nun, başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali'nde “En İyi Film Ödülü”nü kazanan, Türkiye’de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi "Bahtıkara" da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi.