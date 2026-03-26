Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı gözaltına alındı! Arzu Sabancı yorumları kapattı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray eski Başkanı ve iş adamı Burak Elmas, Beşiktaş eski Başkanı ve iş adamı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Güzide Duran’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arzu Sabancı, oğulları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yorumları kapattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 10:52

ile yaşadığı aşkla gündemdeki yerini koruyan ve kardeşi Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Hande Erçel yurt dışında olması sebebiyle gözaltına alınmadı. ise oğullarının gözaltına alınmasının ardından tüm fotoğraflarını yoruma kapattı.

ÜNLÜ İSİMLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ünlülere yönelik kapsamında gözaltına alınan Galatasaray eski Başkanı ve iş adamı Burak Elmas, Beşiktaş eski Başkanı ve iş adamı Fikret Orman, iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı ile mankenler Didem Soydan ve Güzide Duran’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KategoriİsimlerDurum
Galatasaray Eski BaşkanıBurak ElmasGözaltında, Adliyeye Sevk Edildi
Beşiktaş Eski BaşkanıFikret OrmanGözaltında, Adliyeye Sevk Edildi
İş İnsanlarıHakan SabancıGözaltında, Adliyeye Sevk Edildi
İş İnsanlarıKerim SabancıGözaltında, Adliyeye Sevk Edildi
MankenlerDidem SoydanGözaltında, Adliyeye Sevk Edildi
MankenlerGüzide DuranGözaltında, Adliyeye Sevk Edildi
Genel BilgiToplam Gözaltına Alınan14 Kişi
Soruşturma KonusuÜnlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması-
ARZU SABANCI TÜM FOTOĞRAFLARINI YORUMA KAPATTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Arzu Sabancı, oğulları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın gözaltına alınmasıyla yorum yağmuruna tutuldu. Arzu Sabancı ise çareyi tüm fotoğraflarını yoruma kapatmakta buldu.

HANDE ERÇEL İLE HAKAN SABANCI AYRILIĞI SONRASI ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Üç yıldır beraber olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı geçtiğimiz hafta birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldırdı. Ayrılık haberinin yayılmasının ardından Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın yaptığı paylaşım Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlandı. Evlenmelerini istemediği yönünde iddialar ortaya atılırken, Arzu Sabancı'dan ilk açıklama geldi.

Paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirten Arzu Sabancı, "Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı da olmadığı için, bu herhalde fark edilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile, ama bu bile yanlış yorumlandı. Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız. Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor. Ama bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak, ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim" dedi.

HANDE ERÇEL TÜRKİYE'YE GELİYOR

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan ünlü oyuncu Hande Erçel, yurt dışında olması sebebiyle hakkında yakalama kararı verildi. Hande Erçel sevgilisi Onur Güvenatam ile Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Hande Erçel yaptığı paylaşımda; "Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum" dedi.

ETİKETLER
#hande erçel
#arzu sabancı
#hakan sabancı
#Uyuşturucu Soruşturması
#Kerim Sabancı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.