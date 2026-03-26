Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı gözaltına alındı! Arzu Sabancı yorumları kapattı

Hande Erçel ile yaşadığı aşkla gündemdeki yerini koruyan Hakan Sabancı ve kardeşi Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Hande Erçel yurt dışında olması sebebiyle gözaltına alınmadı. Arzu Sabancı ise oğullarının gözaltına alınmasının ardından tüm fotoğraflarını yoruma kapattı.

ÜNLÜ İSİMLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray eski Başkanı ve iş adamı Burak Elmas, Beşiktaş eski Başkanı ve iş adamı Fikret Orman, iş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı ile mankenler Didem Soydan ve Güzide Duran’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kategori İsimler Durum Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas Gözaltında, Adliyeye Sevk Edildi Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman Gözaltında, Adliyeye Sevk Edildi İş İnsanları Hakan Sabancı Gözaltında, Adliyeye Sevk Edildi İş İnsanları Kerim Sabancı Gözaltında, Adliyeye Sevk Edildi Mankenler Didem Soydan Gözaltında, Adliyeye Sevk Edildi Mankenler Güzide Duran Gözaltında, Adliyeye Sevk Edildi Genel Bilgi Toplam Gözaltına Alınan 14 Kişi Soruşturma Konusu Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması -

ARZU SABANCI TÜM FOTOĞRAFLARINI YORUMA KAPATTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Arzu Sabancı, oğulları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın gözaltına alınmasıyla yorum yağmuruna tutuldu. Arzu Sabancı ise çareyi tüm fotoğraflarını yoruma kapatmakta buldu.

HANDE ERÇEL İLE HAKAN SABANCI AYRILIĞI SONRASI ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Üç yıldır beraber olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı geçtiğimiz hafta birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldırdı. Ayrılık haberinin yayılmasının ardından Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın yaptığı paylaşım Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlandı. Evlenmelerini istemediği yönünde iddialar ortaya atılırken, Arzu Sabancı'dan ilk açıklama geldi.

Paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirten Arzu Sabancı, "Arkadaşımda görüp paylaştığım alıntıyı, Hande fotoları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının da konuyla hiç bir bağlantısı da olmadığı için, bu herhalde fark edilir diye düşünüp sonrasında silmedim bile, ama bu bile yanlış yorumlandı. Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı Hakan ve Hande'ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız. Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor. Ama bunları yazsam bile herkes inanmak istediğine inanacak, ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim" dedi.

HANDE ERÇEL TÜRKİYE'YE GELİYOR

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan ünlü oyuncu Hande Erçel, yurt dışında olması sebebiyle hakkında yakalama kararı verildi. Hande Erçel sevgilisi Onur Güvenatam ile Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Hande Erçel yaptığı paylaşımda; "Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum" dedi.