Cansever için bugün kritik gün! İlik nakli olacak

Yıllardır kendine has tarzı ve güçlü sesiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü şarkıcı Cansever, yaşamını Almanya’da geçirirken, sağlığı hakkında yaptığı açıklamalarla tekrardan gündeme geldi. Şarkılarıyla binlerce kişinin dikkatini çeken Cansever, lösemi tedavisiyle son dakika gelişmesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

CANSEVER BUGÜN İLİK NAKLİ OLACAK

Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Cansever yaptığı son paylaşımda sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Cansever, tedavisinde kritik bir aşamaya gelindiğini belirtmiş ve uygun donör bulunması halinde mart ayında ameliyat olacağını ifade etmişti.

Sürece dair takipçilerini bilgilendirmeyi sürdüren Cansever, hastaneden yaptığı son paylaşımda ise bugün ilik nakli operasyonu geçireceğini açıkladı.

Yaptığı paylaşımda saçlarını kestirdiği görülen Cansever, "Gördüğünüz gibi hastanedeyim. Bugün ilik nakli olacağım; dualarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum" diyerek sevenlerinden dua istedi.

CANSEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ünlü sanatçı Cansever, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde doğmuştur ve yedi çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Kendisi Roman kökenli bir ailede büyümüştür. Cansever, çocukluk yıllarında geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu ise tek gözünü kaybetti.