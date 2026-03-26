Cansever için bugün kritik gün! İlik nakli olacak

Arabesk müziği sanatçısı Cansever, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımda lösemi olduğunu açıkladı. Uzun süre hastanede tedavi altında olan Cansever için ilik nakli bulundu. Cansever bugün kritik bir operasyon geçirecek.

GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 09:42

Yıllardır kendine has tarzı ve güçlü sesiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü şarkıcı Cansever, yaşamını Almanya’da geçirirken, sağlığı hakkında yaptığı açıklamalarla tekrardan gündeme geldi. Şarkılarıyla binlerce kişinin dikkatini çeken Cansever, lösemi tedavisiyle son dakika gelişmesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

CANSEVER BUGÜN İLİK NAKLİ OLACAK

Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Cansever yaptığı son paylaşımda sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Cansever, tedavisinde kritik bir aşamaya gelindiğini belirtmiş ve uygun donör bulunması halinde mart ayında ameliyat olacağını ifade etmişti.

Sürece dair takipçilerini bilgilendirmeyi sürdüren Cansever, hastaneden yaptığı son paylaşımda ise bugün ilik nakli operasyonu geçireceğini açıkladı.

Yaptığı paylaşımda saçlarını kestirdiği görülen Cansever, "Gördüğünüz gibi hastanedeyim. Bugün ilik nakli olacağım; dualarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum" diyerek sevenlerinden dua istedi.

CANSEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ünlü sanatçı Cansever, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde doğmuştur ve yedi çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Kendisi Roman kökenli bir ailede büyümüştür. Cansever, çocukluk yıllarında geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu ise tek gözünü kaybetti.

BilgiDetay
Sanatçı AdıCansever
Doğum Tarihi8 Temmuz 1967
Doğum YeriVeles, Kuzey Makedonya
Aile DurumuYedi çocuklu ailenin en küçüğü
KökenRoman
Önemli Yaşam OlayıÇocuklukta geçirdiği kaza sonucu tek gözünü kaybetti
