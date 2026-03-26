Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu'ndan şikayetçi oldu!

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü sırada aynı araçta olan Vahap Canbay cinayetin nasıl işlendiğini anlattı. Kundakçı ayrıca eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ve ve Zuhal Kalaycıoğlu'ndan da şikayetçi oldu.

VAHAP CANBAY, ALEYNA KALAYCIOĞLU VE ANNESİ ZUHAL KALAYCIOĞLU'NDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından sanıkların alınan ifadelerinin ve güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında 'İftira' ve 'Hakaret' iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Vahap ile ayrılık sürecinde çok kötü günler geçirdiğini belirten Aleyna Kalaycıoğlu, "Vahap'ın Bağcılar'da müzik stüdyosu vardı. O müzik stüdyosu çete tarafından taranmıştı. Bunun üzerine ailesi Kubilay'ı uzun süre kendisiyle görüştürmemişti. Bildiğim kadarıyla Kubilay’ın sabıkası yoktur, silahı yoktur. Üzerinde hiç silah görmedim. Saf ve temiz bir çocuktur. Beykoz'daki evimize Vahap sık sık arkadaşlarını getiriyordu. Arkadaşlarıyla bizim evde kalıyordu. Annem bundan çok ciddi şekilde rahatsız olmaya başladı. Ben de baktım ki annemle Vahap'ın arası açılıyor ve sürekli bir gerilim yaşanıyor. Bu kez biz Vahap'la ayrı bir eve geçtik. Mecidiyeköy'de bir AVM'nin üst katında bulunan bir gökdelende yaşamaya başladık.

VAHAP CANBAY'IN İFADESİNDEKİ ZUHAL KALAYCIOĞLU DETAYI! "HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Ümraniye’de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yanında bulunan arkadaşı rapçi Vahap Canbay’ın emniyet ifadesine ulaşıldı. Cinayet anında yaşanan tüm detayları anlatan Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ile 1,5 yıl süren ilişkileri hakkında da konuştu. Kalaycıoğlu ile neden ayrıldıklarını anlatan Canbay, sevgilisinin annesi ile gergin diyaloglarına da değindi. Ünlü rapçinin ifadesindeki temizlikçi detayı ise dikkat çekti.

Araç içerisinde otururken arkadaşı Yalçınay'ın Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile konuştuğunu da aktaran Canbay; "Konuşma sırasında beni kastederek 'Herkes haddini bilecek, sen anladın ne dediğimi' diye konuştu" dedi. Canbay; "Yalçınay Yıldız benim 3 yıllık arkadaşım, aynı zamanda prodüktörüm ve sesçim. Kubilay da 4 yıllık arkadaşım. Aleyna Kalaycıoğlu ise eski kız arkadaşım. Kendisiyle 1.5 yıl süren bir ilişkim vardı. Yaklaşık 13 gün önce mesaj atarak benden ayrıldı. Aramızda herhangi bir tartışma, husumet yok. Bundan 3 ay kadar önce ben, Yalçınay ve Aleyna, Kemerburgaz'da birlikte yaşamaya başladık. Yalçınay ikimizin de müzik prodüktörlüğünü yapıyordu" dedi.