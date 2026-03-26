Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu'ndan şikayetçi oldu!

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklandı. Kubilay Kaan Kundakçı ile aynı araçta olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi Vahap Canbay, soluğu savcılıkta aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 09:45

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü sırada aynı araçta olan Vahap Canbay cinayetin nasıl işlendiğini anlattı. Kundakçı ayrıca eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ve ve Zuhal Kalaycıoğlu'ndan da şikayetçi oldu.

VAHAP CANBAY, ALEYNA KALAYCIOĞLU VE ANNESİ ZUHAL KALAYCIOĞLU'NDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından sanıkların alınan ifadelerinin ve güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında 'İftira' ve 'Hakaret' iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Vahap ile ayrılık sürecinde çok kötü günler geçirdiğini belirten Aleyna Kalaycıoğlu, "Vahap'ın Bağcılar'da müzik stüdyosu vardı. O müzik stüdyosu çete tarafından taranmıştı. Bunun üzerine ailesi Kubilay'ı uzun süre kendisiyle görüştürmemişti. Bildiğim kadarıyla Kubilay’ın sabıkası yoktur, silahı yoktur. Üzerinde hiç silah görmedim. Saf ve temiz bir çocuktur. Beykoz'daki evimize Vahap sık sık arkadaşlarını getiriyordu. Arkadaşlarıyla bizim evde kalıyordu. Annem bundan çok ciddi şekilde rahatsız olmaya başladı. Ben de baktım ki annemle Vahap'ın arası açılıyor ve sürekli bir gerilim yaşanıyor. Bu kez biz Vahap'la ayrı bir eve geçtik. Mecidiyeköy'de bir AVM'nin üst katında bulunan bir gökdelende yaşamaya başladık.

KonuDetay
İlişki DurumuAleyna Kalaycıoğlu ve Vahap ayrılık sürecinde
Vahap'ın Müzik StüdyosuBağcılar'da bulunuyordu, çete tarafından taranmıştı
Kubilay'ın DurumuVahap'ın ailesi tarafından bir süre görüştürülmedi, sabıkası veya silahı olmadığı belirtildi, saf ve temiz olarak tanımlandı
Beykoz'daki Ev OrtamıVahap'ın sık sık arkadaşlarını eve getirmesi annesini rahatsız etti, gerginliğe yol açtı
Yeni KonutAleyna ve Vahap, annesiyle Vahap arasındaki gerilim üzerine Mecidiyeköy'de bir gökdelene taşındı
VAHAP CANBAY'IN İFADESİNDEKİ ZUHAL KALAYCIOĞLU DETAYI! "HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Ümraniye’de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yanında bulunan arkadaşı rapçi Vahap Canbay’ın emniyet ifadesine ulaşıldı. Cinayet anında yaşanan tüm detayları anlatan Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ile 1,5 yıl süren ilişkileri hakkında da konuştu. Kalaycıoğlu ile neden ayrıldıklarını anlatan Canbay, sevgilisinin annesi ile gergin diyaloglarına da değindi. Ünlü rapçinin ifadesindeki temizlikçi detayı ise dikkat çekti.

Araç içerisinde otururken arkadaşı Yalçınay'ın Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile konuştuğunu da aktaran Canbay; "Konuşma sırasında beni kastederek 'Herkes haddini bilecek, sen anladın ne dediğimi' diye konuştu" dedi. Canbay; "Yalçınay Yıldız benim 3 yıllık arkadaşım, aynı zamanda prodüktörüm ve sesçim. Kubilay da 4 yıllık arkadaşım. Aleyna Kalaycıoğlu ise eski kız arkadaşım. Kendisiyle 1.5 yıl süren bir ilişkim vardı. Yaklaşık 13 gün önce mesaj atarak benden ayrıldı. Aramızda herhangi bir tartışma, husumet yok. Bundan 3 ay kadar önce ben, Yalçınay ve Aleyna, Kemerburgaz'da birlikte yaşamaya başladık. Yalçınay ikimizin de müzik prodüktörlüğünü yapıyordu" dedi.

ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.