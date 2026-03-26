Magazin
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Vahap Canbay'ın ifadesinde dikkat çeken 'temizlikçi' detayı!

Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yanında bulunan rapçi Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı. Yaşanan cinayeti anlatan Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ile neden ayrıldıklarını da açıkladı. Canbay'ın ifadesindeki temizlikçi detayları ise dikkat çekti.

Ümraniye’de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yanında bulunan arkadaşı rapçi Vahap Canbay’ın emniyet ifadesine ulaşıldı. Cinayet anında yaşanan tüm detayları anlatan Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ile 1,5 yıl süren ilişkileri hakkında da konuştu. Kalaycıoğlu ile neden ayrıldıklarını anlatan Canbay, sevgilisinin annesi ile gergin diyaloglarına da değindi. Ünlü rapçinin ifadesindeki temizlikçi detayı ise dikkat çekti.

Vahap Canbay'ın ifadesinde dikkat çeken 'temizlikçi' detayı!

"VURANI GÖRSEM TANIMAM"

Vahap Canbay, olay anıyla ilgili ifadesinde "Silah patladığı an korkup kendimizi sakındık. O sırada Kubilay'ın inlemesini fark ettim. Onlar araçlarına binip gittiler. Benim kimseyle alacak verecek meselem yok. Vuranı görsem tanırım. Aleyna'ya benzeyen bir kadını arkadan gördüm" dedi.

Vahap Canbay'ın ifadesinde dikkat çeken 'temizlikçi' detayı!

"MESAJ ATIP AYRILDI"

Araç içerisinde otururken arkadaşı Yalçınay'ın Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile konuştuğunu da aktaran Canbay; "Konuşma sırasında beni kastederek 'Herkes haddini bilecek, sen anladın ne dediğimi' diye konuştu" dedi. Canbay; "Yalçınay Yıldız benim 3 yıllık arkadaşım, aynı zamanda prodüktörüm ve sesçim. Kubilay da 4 yıllık arkadaşım. Aleyna Kalaycıoğlu ise eski kız arkadaşım. Kendisiyle 1.5 yıl süren bir ilişkim vardı. Yaklaşık 13 gün önce mesaj atarak benden ayrıldı. Aramızda herhangi bir tartışma, husumet yok. Bundan 3 ay kadar önce ben, Yalçınay ve Aleyna, Kemerburgaz'da birlikte yaşamaya başladık. Yalçınay ikimizin de müzik prodüktörlüğünü yapıyordu" dedi.

Vahap Canbay'ın ifadesinde dikkat çeken 'temizlikçi' detayı!

"İLİŞKİSİNİ TEMİZLİKÇİDEN ÖĞRENDİM"

Canbay, "Olayın yaşandığı gün temizlikçi Aleyna'nın eşyalarını almaya geldi ve onun Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu söyledi. Daha sonra eşyaları alıp evden ayrıldı" dedi. Canbay şöyle devam etti: "19.00 sıralarında stüdyonun önüne geldik. Aracın şoför koltuğunda Kubilay, sağ ön yolcu koltuğunda ben, arka koltukta ise Yalçınay vardı. Yalçınay kapıyı çaldı ancak Aleyna orada değilmiş. Temizlikçi Yalçınay'ı içeriye almamış akabinde benim köpeğim Mocha'yı içeride görmüş, Aleyna benden ayrılınca benim köpeğimi de alarak gitmişti, ben de hem köpeği almak hem de Aleyna ile konuşup barışmak için orada beklemeye başladım."

Vahap Canbay'ın ifadesinde dikkat çeken 'temizlikçi' detayı!

"BİR DAHA SİZİ GÖRMEYEYİM"

Canbay şöyle devam etti: "Aleyna köpeği almak için gelince orada konuşmayı düşündüm. Uzun bir müddet bekledik. Bu süreçte Aleyna ile Yalçınay görüntülü konuştu. Burada Aleyna kaydı yüklemedin mi diye sordu o da yüklüyorum dedi. Bu sırada konuşmaya Aleyna'nın annesi dahil oldu. Annesi beni sevgililik zamanımızda pek sevmiyordu" dedi. İşte diğer sözleri: -Biz araçta otururken biri cama vurup 'Sizi bir daha burada görmeyeyim' dedi. Ardından da silahı ateşledi. Silah patlayınca Kubilay inlemeye başladı. Ben Kubilay'ın karın kısmından vurulduğunu gördüm.

Hemen kendimce müdahale etmeye başladım. Yalçınay yardım aramaya başladı. Ben ateş eden şahsı tanımıyorum daha önce görmedim ancak görsem teşhis edebilirim. -Alaattin Kadayıfçıoğlu isimli şahsı daha önce görmedim. -Bu olayda önümüze gelen araçların yanında olaydan sonra şüphelilerin arkasından bakarken ben arkası dönük bir bayan gördüm, siyah giyimliydi ve fiziki olarak Aleyna'ya benziyordu.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
