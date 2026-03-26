Donald Trump, Netanyahu'nun İran teklifini reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran halkını rejime karşı sokağa çağırma teklifini reddetti. Bu yönde bir çağrının sadece katliama zemin hazırlayacağını savunan Trump, "Bunu neden yapalım ki?" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran planı nedeniyle görüş ayrılığına düştü. Netanyahu'nun İranlılara ayaklanma çağrısı yapılması yönündeki teklifinin Trump tarafından uygun görülmediği belirtildi.

NETANYAHU: REJİMİ DEVİRMEK İÇİN FIRSAT

ABD medyasından Axios'un haberine göre, konu hakkında bilgi sahibi iki ABD'li yetkili ve ismi açıklanmayan bir İsrailli kaynak, iki lider arasındaki görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Söz konusu habere göre; Netanyahu, Trump'a İran rejiminin büyük bir kaos içinde olduğunu ve istikrarsızlaştırmak için bir fırsat penceresi açıldığını ileri sürdü.

TRUMP'TAN AYAKLANMA ÇAĞRISINA RET

Netanyahu'nun iki liderin eş zamanlı olarak İranlıları sokağa davet eden ortak bir açıklama yapmasını önerdiğini ileri süren kaynaklar, Trump'ın ise bu tür bir çağrının yalnızca katliamlara zemin hazırlayacağı endişesini dile getirerek teklifi reddettiğini belirtti.

Ayrıca, kaynaklara göre, Trump, görüşmede Netanyahu'ya "İnsanlara bilinçlensinler diye mi sokağa çıkın diyelim? Bunu neden yapalım ki?" dedi.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu, 17 Mart'taki yaptığı çağrıda, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savunarak, ülkede halk ayaklanması peşinde olduklarının mesajını vermişti.

