Dünya
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

İsrail'den ateşkesle ilgili çarpıcı iddia! Ateşkes tarihini duyurdular

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 26. gününde devam ederken taraflar arasındaki muhtemel ateşkesle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya varılmasa bile 28 Mart Cumartesi ateşkes ilan edebileceğini ileri sürdü.

İsrail'den ateşkesle ilgili çarpıcı iddia! Ateşkes tarihini duyurdular
- ile arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. Orta Doğu'da savaşın ilk gününden bu yana yüksek tansiyon devam ederken savaşın taraflarından peşpeşe kritik açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı , son günlerde yaptığı açıklamalarda İran ile müzakere sürecine girildiğini duyurmuştu. Savaşta taraflar arasındaki muhtemel ateşkesle ilgili önemli bir iddia da İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonundan geldi.

ATEŞKES TARİHİ DUYURULDU

İsrail televizyonunun haberinde, İsrail'de Trump'ın 28 Mart Cumartesi günü ilan edebileceği yönünde bir varsayımın olduğu belirtildi. Haberde, İsrail'in, İran ile nihai ve kesin bir anlaşmaya varılamaması durumunda dahi Trump'ın cumartesi günü ateşkes ilan edeceği yönünde tahminlerin bulunduğu aktarıldı.

Bu senaryoya hazırlık amacıyla siyaset ve güvenlik çevrelerindeki üst düzey yetkililerin "savaşta elde edilen kazanımların sonuna kadar değerlendirilmesi" konusunda mutabık kaldığı kaydedilen haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinde yapılan toplantıda, ABD "el frenini çekmeden önce" İsrail'in gerçekleştirmesi gereken hedeflerin öncelik sırasının belirlendiği iddia edildi.

Haberde, "böyle bir fren gelirse" İsrail'in hedeflerine ulaşmak için harekete geçeceği, ateşkes olmaz da saldırılar sürerse söz konusu hedeflerin sırasıyla zaman içinde gerçekleştirileceği ve yeni hedeflerin belirleneceği ileri sürüldü.

Habere göre, İsrailli kaynaklar İran ile ABD arasında ayrıntılı bir anlaşma sağlanma ihtimalini düşük görürken, buna karşın muhtemel bir "çerçeve anlaşmaya" hazırlıklı olmak gerektiği düşüncesi taşıyor.

