 | Nalan Güler Güven

Firari hükümlünün ölümüyle ilgili Uşak Valiliği'nden açıklama geldi

Uşak’ta 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 11 ayrı suç kaydı bulunan 24 yaşındaki C.G., güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında çıkan arbedede yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Uşak Valiliği konuyla ilgili açıklamada bulundu.

GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 00:36
Uşak Valiliği'nden sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "silahlı yağma" ile "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan C.G. (24)'nin Dikilitaş Mahallesi'nde saklandığının tespit edildiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak adrese düzenlediği operasyonda, şahsın güvenlik güçlerine teslim olmaması üzerine arbede yaşandığı, arbede sırasında yaralanan şahsın hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Olayın ardından adli ve idari başlatıldığı, sürecin tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA

Valiliğin konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise; "Silahlı Yağma ile Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından hakkında 19 yıl 15 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 ayrı suç kaydı olan C.G. (24) isimli şahsın Uşak il merkezi Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan bir adreste saklandığı tespit edilmiştir. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ile koordine edilerek, Cumhuriyet Başsavcılığından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan arama kararına istinaden, ikamet adresine girilmesi esnasında, aranan şahsın tüm uyarılara rağmen teslim olmaması üzerine yakalanması sırasında yaşanan arbede sonucu şahıs yaralanmış ve sevk edildiği hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç, ilgili birimler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Konunun tüm yönleriyle incelenmesi için İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Mülkiye Başmüfettişi ve Jandarma Genel Komutanlığı Müfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

