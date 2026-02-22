Uşak'ta fabrika işçilerini taşıyan servis devrildi: 17 yaralı

Uşak-Ulubey kara yolunda ilerleyen R.A. (35) yönetimindeki 64 ACN 605 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

17 KİŞİ YARALI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile midibüsteki 16 işçi kentteki hastanelere kaldırıldı.





Öte yandan işçi servisinin Uşak merkezden aldığı işçileri Eşme ilçesinde tavuk ürünleri üretimi yapan bir fabrikaya götürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekiplerince kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.