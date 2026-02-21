Van'da feci kaza! Yaralılar var

Van'ın Erciş ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Erciş-Van karayolu üzerinde bulunan balık bendi civarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, H.B. yönetimindeki hafif ticari kapalı kasa kamyonet, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.