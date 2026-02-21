Başından vurulmuş erkek cesedi bulundu! Diyarbakır'da korkunç olay

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Kervanpınar Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.50 sıralarında arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi olduğu ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, cesedin 29 yaşındaki Kadir Öncel'e ait olduğu belirlendi.

CİNAYETİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından harekete geçen ekipler, 44 yaşındaki şüpheli S.A.'yı yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince yürütülen çalışmada, Bismil'e bağlı Köseli Mahallesi'nde bir kahvehanede yaşanan tartışmanın ardından S.A'nın takip ettiği Kadir Öncel'i aracına binerken silahla öldürdüğü ve cesedi araziye bıraktığı belirlendi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.