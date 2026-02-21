Menü Kapat
TGRT Haber
Arkadaşının evinde hayatını kaybetti! Burdur'da şüpheli ölüm

Burdur'da misafir olarak gittiği arkadaşının evinde fenalaşan 55 yaşındaki Orhan Akçay, apar topar hastaneye kaldırıldı. Akçay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akçay'ın ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesinin ardından polis ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı.

Arkadaşının evinde hayatını kaybetti! Burdur'da şüpheli ölüm
|
21.02.2026
17:35
|
21.02.2026
17:35

'da 55 yaşındaki Orhan Akçay, Şirinevler Mahallesi'nde 39001 Sokak üzerinde bulunan bir apartmandaki arkadaşının evine misafirliğe gitti. Akçay, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı.

Arkadaşının evinde hayatını kaybetti! Burdur'da şüpheli ölüm

Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Akçay, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akçay, doktorların burada yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Arkadaşının evinde hayatını kaybetti! Burdur'da şüpheli ölüm

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Orhan Akçay'ın ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesinin ardından polis ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı. Akçay'ın misafir olarak gittiği evde bulunan kişilerin ifadesine başvuruldu.

55 yaşındaki adamın kesin nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

