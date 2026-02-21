Arkadaşının evinde hayatını kaybetti! Burdur'da şüpheli ölüm

Burdur'da 55 yaşındaki Orhan Akçay, Şirinevler Mahallesi'nde 39001 Sokak üzerinde bulunan bir apartmandaki arkadaşının evine misafirliğe gitti. Akçay, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı.

Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Akçay, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akçay, doktorların burada yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Orhan Akçay'ın ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesinin ardından polis ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı. Akçay'ın misafir olarak gittiği evde bulunan kişilerin ifadesine başvuruldu.

55 yaşındaki adamın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.