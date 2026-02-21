Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Balıkesir'de uyuşturucuya büyük darbe! 52 adrese operasyon düzenlendi

Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önemli operasyonlara imza atıldı. Ekipler tarafından yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 52 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 16:41

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Balıkesir'de Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir çalışmaya imza attı.

Balıkesir'de uyuşturucuya büyük darbe! 52 adrese operasyon düzenlendi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, 75 resmi ve sivil tim, 7 özel eğitimli narkotik ve bomba arama köpeği ile 4 jandarma komando timinin katılımıyla toplam 255 personel görev aldı. Ekipler tarafından,il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Balıkesir'de uyuşturucuya büyük darbe! 52 adrese operasyon düzenlendi

UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 845 gram , 562 gram , 31 gram esrar, 11 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 8 ruhsatsız tabanca ve 9 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

2 aydan bu yana süren teknik ve fiziki takip kapsamında düzenlenen operasyonun ilk ayağında icra edilen operasyonlarda da 83 bin 625 sentetik uyuşturucu hap, 300 gram esrar, 53 gram kokain, 50 gram skunk, 2 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca ve 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

Balıkesir'de uyuşturucuya büyük darbe! 52 adrese operasyon düzenlendi

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 17 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıta yeni zam geliyor! Salı günü pompaya yansıyacak
Borcunu geç alanlar dikkat! Hüseyin Ölmez, munzam zarar hakkınızı nasıl alacağınızı anlattı
ETİKETLER
#metamfetamin
#narkotik
#bonzai
#uyuşturucu operasyonu
#Balıkesir Jandarma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.