Balıkesir'de uyuşturucuya büyük darbe! 52 adrese operasyon düzenlendi

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Balıkesir'de Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir çalışmaya imza attı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, 75 resmi ve sivil tim, 7 özel eğitimli narkotik ve bomba arama köpeği ile 4 jandarma komando timinin katılımıyla toplam 255 personel görev aldı. Ekipler tarafından,il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 845 gram bonzai, 562 gram metamfetamin, 31 gram esrar, 11 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 8 ruhsatsız tabanca ve 9 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

2 aydan bu yana süren teknik ve fiziki takip kapsamında düzenlenen operasyonun ilk ayağında icra edilen operasyonlarda da 83 bin 625 sentetik uyuşturucu hap, 300 gram esrar, 53 gram kokain, 50 gram skunk, 2 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca ve 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 17 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.