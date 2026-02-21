Akaryakıta yeni zam geliyor! Salı günü pompaya yansıyacak

Kategoriler
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 2,40 lira zam yapıldı. Petrol fiyatlarındaki volatilite akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor.
Son olarak salı günü motorin fiyatlarına 2,40 lira zam gelmesi bekleniyor.
İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya, Ankara'da 61,42 liraya, İzmir'de ise 61,70 liraya yükselmesi bekleniyor.