Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Otomobil pazarında altın durgunluğu: İkinci el piyasası Nisan ayını bekliyor

İkinci el otomobil pazarında satıcı yoğunluğu dikkat çekti. Aracını satmak için pazara gelen vatandaşlar, alıcı sayısının düşük olması nedeniyle satışların gerçekleşmediğini ifade etti.

21.02.2026
15:51
21.02.2026
16:02

Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi'nde cumartesi günleri kurulan ikinci el otomobil pazarında bu hafta satıcı yoğunluğu gözlendi. Çok sayıda araç satışa çıkarılırken, alıcı sayısının düşük olması nedeniyle beklenen alışveriş sağlanamadı. Bazı satıcılar piyasanın nisan ve mayıs aylarında canlanacağını belirtirken, bazıları ise durgunluğun nedenleri arasında yatırım tercihlerinin altına kaymasını gösterdi.

Otomobil pazarında altın durgunluğu: İkinci el piyasası Nisan ayını bekliyor

Galerici Halit Kalem, bayram ve tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte yaz aylarına doğru hareketlilik beklediklerini ifade ederek, "Şu anda piyasada ciddi bir hareket yok. İnsanlar yatırımlarını altına yöneltti. Altın fiyatlarının yatay seyretmesi nedeniyle otomobile dönüşün zaman alabileceğini düşünüyoruz. Şu an pazarda satan çok ancak alıcı tarafı kararsız" dedi.

Otomobil pazarında altın durgunluğu: İkinci el piyasası Nisan ayını bekliyor

Aracını satmak için pazara gelen Sadık Keskin, alıcı sayısının azlığından yakındı. Keskin, pazarda çok sayıda araç bulunduğunu ancak gelenlerin çoğunlukla sadece inceleme yaptığını belirtti.

Otomobil pazarında altın durgunluğu: İkinci el piyasası Nisan ayını bekliyor

Otomobilini satışa çıkaran Selami Koca, ilginin satışa dönüşmediğini dile getirerek, "İnsanlar geliyor, bakıyor ancak alım gerçekleşmiyor. Alıcı olmayınca piyasa da durgun seyrediyor" ifadelerini kullandı.

Otomobil pazarında altın durgunluğu: İkinci el piyasası Nisan ayını bekliyor

Pazara gelen Engin Arıcan ise ikinci el piyasasında esas hareketliliğin bahar aylarında yaşandığını belirterek, geçen haftaya kıyasla bir miktar canlılık olsa da bunun satışa yansımadığını söyledi. Arıcan, piyasada para olduğunu ancak alım konusunda çekingenlik yaşandığını sözlerine ekledi.

