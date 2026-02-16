Menü Kapat
Arama
CANLI
FREKANS BİLGİSİ

14°
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Uşak'ta prefabrik evde yangın: Karı koca hayatını kaybetti

Uşak'ta prefabrik evde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, evde yaşayan karı koca yanarak can verdi.

KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 04:58
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 05:02

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyü Bahçesaray mevkiindeki bir prefabrik evde çıkan yangın faciaya dönüştü.

ALEVLER TÜM EVİ SARDI

Osman Türkmen (64) ile Fikriye Türkmen'in (62) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle prefabrik evde alevler yükselmeye başladı. Hızlı büyüyen yangında alevler tüm evi sardı.

Uşak'ta prefabrik evde yangın: Karı koca hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri, jandarma, Uşak Belediyesi ve Sivaslı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

Uşak'ta prefabrik evde yangın: Karı koca hayatını kaybetti

KARI KOCA YANARAK CAN VERDİ

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, prefabrik ev içerisinde yapılan incelemede karı-kocanın yanmış haldeki cansız bedenlerine ulaşıldı.

Uşak'ta prefabrik evde yangın: Karı koca hayatını kaybetti

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Osman ve Fikriye Türkmen'in cenazeleri Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uşak'ta prefabrik evde yangın: Karı koca hayatını kaybetti

Öte yandan, yangında ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç da olay yerine gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

ETİKETLER
#Yaşam
