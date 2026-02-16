Menü Kapat
14°
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Gümüşhane'de yaşlı çiftin yaşadığı ev yandı! 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gümüşhane'de yaşlı çiftin yaşadığı köy evinde çıkan yangına müdahale eden ekipler 80 yaşındaki kadını kurtarırken 79 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaştı. Öte yandan çalışmalar sırasında evin bir kısmı çöktü.

Kale köyünde 3 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

79 YAŞINDAKİ ADAMIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yangın sırasında evde bulunan 79 yaşındaki Mustafa Eken'e ulaşılamazken, 80 yaşındaki eşi Fevziye Eken çevredeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. Evde kısmi çökmeler meydana gelirken, itfaiye ve AFAD ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yaşlı adam için içeride kontrollü şekilde arama çalışması yürüttü. Mustafa Eken’in cansız bedeni çöken tavanın altında bulundu.

Gümüşhane'de yaşlı çiftin yaşadığı ev yandı! 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

KÖY MUHTARI OLAYI ANLATTI

Yangına müdahale etmeye çalışan Kale Köyü Muhtarı Şenol Yılmaz, "Evdeydim. Köy imamı aradı, evden dumanlar çıktığını söyledi. Evimle yanan bina arasında iki dakika yok. Hızlıca geldim. Eşi kapının önündeydi. İçeride olduğunu düşündüğümüz amcanın eşi dışarıdaydı. İçeri girmek istedi, birlikte baktık ancak yukarıdan alevler parlayınca kaçmamız gerektiğini söyledim ve çıktık. Ondan sonra durum bizim müdahale edemeyeceğimiz hale geldi" dedi.

"GELMEDEN ÖNCE BİR PATLAMA OLMUŞ"

Yangından önce bacada temizlik yapıldığını belirten Yılmaz, "Ben geldiğimde orta kat duruyordu, yaklaşık 10 dakika sonra tamamen çökmeye başladı. Ben gelmeden önce bir patlama olmuş, ben geldikten 10-15 dakika sonra da bir patlama oldu. Kapının önünde bile zor duruluyordu. 80 yaşındaki insanların içeriden çıkması çok zordu" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'de yaşlı çiftin yaşadığı ev yandı! 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

EKİPLER ÇALIŞIRKEN EVİN BİR KISMI ÇÖKTÜ

Eken’in cansız bedeninin çıkarılmasından yarım saat sonra ekiplerin çalışması sürdüğü esnada evin bir kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. Çevreyi yoğun toz bulutu kaplarken, o anlar kameralara yansıdı. Ekiplerin çalışmaları kontrollü şekilde sürdürdüğü ve çöken yapının altında kimsenin kalmadığı öğrenildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, çöken binanın altında hiçbir personel veya vatandaşın kalmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Rafiye Eken isimli vatandaşımız köy muhtarı ve köylüler tarafından binadan çıkarılıyor. Sağlığında herhangi bir sorun yok. Ancak eşi Mustafa Eken amcamız içeride kalıyor yangında. İhbar üzerine Gümüşhane’den ve beldelerimizden itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri müdahaleye başlıyor. Bina ahşap olduğu için yangın hızlı ilerlemiş. Uzun süredir soğutma çalışmaları devam ediyordu. Mustafa amcamıza ulaşamamıştık fakat yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildi. Dikkatli bir müdahale yapılması lazımdı. Çünkü ahşap bir binaydı. Az önce de kısmi çökme meydana geldi binada. Çok şükür yaralı bir arkadaşımız yok."

