Bolu'da lise öğrencisi evde ölü bulundu

Dün saat 22.45 sıralarında Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana gelen olayda lise öğrencisi E.E.K.'den (16) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.E.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Polis, gencin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.