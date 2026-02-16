Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Meteoroloji uyardı korkulan oldu! İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu araçlar altında kaldı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Esenyurt, Arnavutköy ve Beylikdüzü’nde çatılar uçtu, binaların dış cepheleri söküldü. Şans eseri can kaybı yaşanmazken, Küçükçekmece’de uçan bir çatı park halindeki araçların üzerine düşerek büyük hasara yol açtı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 00:15
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 00:19

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınada Esenyurt'ta bir binanın çatısı uçarken, Arnavutköy'de de inşattan tuğlalar düştü.

Meteoroloji uyardı korkulan oldu! İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu araçlar altında kaldı

0:00 79
HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji uyardı korkulan oldu! İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu araçlar altında kaldı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Esenyurt'ta çatı uçtu, Arnavutköy'de inşaattan tuğlalar düştü, Beylikdüzü'nde dış cephe kaplaması söküldü ve Küçükçekmece'de çatı araçların üzerine düşerken, olaylarda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetli fırtına etkili oldu.
Esenyurt'ta bir binanın çatısı uçtu, parçaları sokağa savruldu.
Arnavutköy'de inşaattan tuğlalar ve bir eczane tabelası düştü.
Beylikdüzü'nde bir apartmanın dış cephe kaplaması yerinden söküldü.
Küçükçekmece'de uçan çatı park halindeki araçların üzerine düştü.
Meydana gelen olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

ESENYURT'TA UÇAN ÇATININ PARÇALARI SOKAĞA SAVRULDU

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatının parçaları sokağın ortasına düşerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de çatı enkazını kaldırmak için çalışma başlattı.

Meteoroloji uyardı korkulan oldu! İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu araçlar altında kaldı

ARNAVUTKÖY'DE BİR İNŞAATTAN TUĞLALAR DÜŞTÜ

Yine akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir inşaattan tuğla parçaları sokağa düştü. O esnada çevrede kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti. Arnavutköy'de bir eczanenin tabelasının şiddetli fırtına nedeniyle yerinden sökülerek sallandığı anlar da cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Meteoroloji uyardı korkulan oldu! İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu araçlar altında kaldı

BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR EVİN DIŞ KAPLAMASI SÖKÜLDÜ

Fırtınada Beylikdüzü Barış Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın dış cephe kaplaması yerinden söküldü. Binadan kopan kaplama sokağa düşerken, o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Meteoroloji uyardı korkulan oldu! İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu araçlar altında kaldı

KÜÇÜKÇEKMECE'DE UÇAN ÇATI BİR ARACIN ÜSÜNE DÜŞTÜ

Ayrıca Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın uçan çatısı park halindeki araçların üzerine düştü.

Meteoroloji uyardı korkulan oldu! İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu araçlar altında kaldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Küçükçekmece’de trafik terörü: İki sürücü makas yarışında ölüme meydan okudular
Çöl tozuna dikkat! Meteoroloji 9 ili sarı kodla uyardı: Havadan çamur yağacak
ETİKETLER
#İstanbul Fırtına
#Esenyurt Çatı Uçması
#Arnavutköy İnşaat
#Beylikdüzü Cephe Sökülmesi
#Küçükçekmece Araç Hasarı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.