Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Çöl tozuna dikkat! Meteoroloji 9 ili sarı kodla uyardı: Havadan çamur yağacak

Sibirya soğukları ve sonrasında gelen yoğun yağışın ardından Türkiye bu kez Libya üzerinden gelen lodosun etkisiyle yalancı baharı yaşıyor. Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, pazar günü Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde sağanak ve fırtına bekleniyor. 9 il için sarı kodlu uyarı verildi. Ayrıca Libya'dan gelen çöl tozunun etkisiyle hava kalitesi, düşecek, çamur yağmuru görülecek. Doğuda ise bazı bölgelerde çığ tehlikesi var.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 09:15

Genel Müdürlüğü 15 Şubat 2026 tarihli raporunu yayımladı. Pazar günü yurdun batısında şiddetli rüzgar , ve sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava açık seyrediyor. Sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde.

Çöl tozuna dikkat! Meteoroloji 9 ili sarı kodla uyardı: Havadan çamur yağacak

Yapılan son tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Çöl tozuna dikkat! Meteoroloji 9 ili sarı kodla uyardı: Havadan çamur yağacak

2 BÖLGEDE ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Çöl tozuna dikkat! Meteoroloji 9 ili sarı kodla uyardı: Havadan çamur yağacak

9 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji ayrıca şiddetli fırtınanın etkili olacağı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla için sarı kodlu uyarıda bulundu. Saatte hızı 90 kilometreye ulaşacak rüzgar nedeniyle ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Çöl tozuna dikkat! Meteoroloji 9 ili sarı kodla uyardı: Havadan çamur yağacak

Ayrıca gece saatlerinde etkili olacak sağanak nedeniyle İzmir, Aydın ve Manisa çevreleri için ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.

HAVAYA DİKKAT! ÇÖL TOZU GELİYOR

Pazar günü Marmara ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor. Libya üzerinden gelen çöl tozu nedeniyle ulaşımda aksama, hava kalitesinde düşme, çamur yağmuru gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Çöl tozuna dikkat! Meteoroloji 9 ili sarı kodla uyardı: Havadan çamur yağacak

Bölgelere göre pazar günü ayrıntılı hava durumu verileri şöyle...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sakarya ve Bilecik hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 8°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya’da sel felaketi! Anonslar yapıldı, evler boşaltıldı: Her yer sular altında kaldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji gün vererek uyardı! Kuvvetli kar ve sağanak geliyor: 21 il için sarı kod
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sağanak yağmurdan sonra şaşırtan görüntü! Dev şelaleler oluştu
ETİKETLER
#hava durumu
#meteoroloji
#fırtına
#sağanak yağış
#çöl tozu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.