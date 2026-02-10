Menü Kapat
Üsküdar'da korkutan yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde gece geç saatlerde metruk bir binada yangın çıktı. 7 katlı binanın çatısında başlayan yangın hızla büyüdü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bir saatlik müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 06:47
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 07:15

'da gece yarısı yangın paniği yaşandı. Mahallesi Şeyh Şamil Sokak üzerinde bulunan 7 katlı boş bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Binadan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda , polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Üsküdar'da korkutan yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü

İTFAİYE SEFERBER OLDU

İtfaiye ekipleri, alevlerin tüm çatıyı sarması üzerine merdiven araçlarıyla yangına müdahale etti. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de muhtemel bir duruma karşı hazır bulundu.

Üsküdar'da korkutan yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü

YANGIN BİR SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Üsküdar'da korkutan yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Binanın metruk ve boş olması sayesinde olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

