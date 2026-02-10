Üsküdar'da korkutan yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü

İstanbul Üsküdar'da gece yarısı yangın paniği yaşandı. Burhaniye Mahallesi Şeyh Şamil Sokak üzerinde bulunan 7 katlı boş bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Binadan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE SEFERBER OLDU

İtfaiye ekipleri, alevlerin tüm çatıyı sarması üzerine merdiven araçlarıyla yangına müdahale etti. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de muhtemel bir duruma karşı hazır bulundu.

YANGIN BİR SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Binanın metruk ve boş olması sayesinde olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.