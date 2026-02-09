Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Evden ayrılan annesine kızıp daireyi ateşe verdi, binada korku dolu anlar yaşattı

Karaman'da gece yarısı çıkan yangın apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bir şahıs annesi evi terk edince evi yakmaya çalıştı. İçinde çocukların da olduğu çok sayıda apartman sakini can pazarında kurtarılmaya çalışıldı.

Karaman'ın Üniversite Mahallesi 5. TOKİ Evleri’nde bulunan 5 katlı C2 Blok’un 4. katındaki dairede oturan kişi evde yangın çıkarttı. ,K.N. (33) isimli şahıs tartıştığı annesinin evden ayrılması üzerine sinirlenerek oturdukları daireyi ateşe vermesiyle binada çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Evden ayrılan annesine kızıp daireyi ateşe verdi, binada korku dolu anlar yaşattı

ALEVLER BÜYÜDÜ

Evi ateşe veren şahıs binadan kaçarken yangını fark eden bina sakinleri 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, poliste bina etrafında güvenlik önlemi alarak park halindeki araçları kaldırttı. Bir apartman sakini, şahsın tartıştığı annesinin evden ayrılması üzerine evi ateşe verdiğini söyledi.

Evden ayrılan annesine kızıp daireyi ateşe verdi, binada korku dolu anlar yaşattı

ÇOK SAYIDA KİŞİ MAHSUR KALDI


Mahalleliyi sokağa döken yangında apartmandaki dairelerinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2’si çocuk 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Evden ayrılan annesine kızıp daireyi ateşe verdi, binada korku dolu anlar yaşattı

GÖZALTINA ALINDI


Oturdukları daireyi ateşe veren K.N., kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından adrese gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan da olayla ilgili bilgi aldı.
Yangın, itfaiyenin 2 saat süren çalışmasının ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında evdeki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

ETİKETLER
#Mahsur Kalma
#Karaman Yangın
#Konut Yangını
#Kasten Yangın
#Evden Kaçış
#Yaşam
