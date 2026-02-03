Ataşehir'de yangın paniği! Gecenin karanlığını alevler aydınlattı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Ferhatpaşa Mahallesi 41. Sokak'ta bulunan bir mermer atölyesi oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, mermer atölyesinin bahçesindeki prefabrik yapıda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yapı içerisinde bulunan 2 kişi, yangını fark ederek kendi imkânlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta oksijen desteği verildi.