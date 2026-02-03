Cesedi parçalayıp poşetledi, kafa kısmı torbalardan çıkmadı! Komşu yer gösterdi: Vahşet ortaya çıktı

Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan 28 Ocak'ta öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. 6 gündür her yerde aranan yaşlı adamın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kaya'nın komşusu A.F.K'ye ait araçta son görüldüğü yerde çalışma başlatan ekipler dere yatağında poşetler içinde yaşlı adamın parçalanmış cesedini buldu. Yapılan incelemede cesedin kafa kısmının olmadığı fark edilince ekipler arama çalışması başlattı.

CESEDİN KAFA KISMI DA BULUNDU

Kaya'yı öldürüp cesedini dere yatağına bıraktığı iddia edilen A.F.K. gözaltına alındı. A.F.K'nin ifadesi doğrultusunda yeniden bölgeye giden polis ekipleri, cesedin kafa kısmını, cesedin bulunduğu yere 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda buldu.

Ali Osman Kaya'nın cansız bedeni, cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.