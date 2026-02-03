Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Cesedi parçalayıp poşetledi, kafa kısmı torbalardan çıkmadı! Komşu yer gösterdi: Vahşet ortaya çıktı

Çorum'da 6 gündür her yerde aranan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın cesedinin parçalanarak poşetlere koyulduğu ortaya çıktı. Ekipler dere yatağına atılan ceset parçalarının arasında kafa kısmının bulunmaması üzerine ekipler çalışma başlattı. Cesedin kafa kısmı bulunduğu yere 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda buldu.

Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan 28 Ocak'ta öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. 6 gündür her yerde aranan yaşlı adamın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kaya'nın komşusu A.F.K'ye ait araçta son görüldüğü yerde çalışma başlatan ekipler dere yatağında poşetler içinde yaşlı adamın parçalanmış cesedini buldu. Yapılan incelemede cesedin kafa kısmının olmadığı fark edilince ekipler arama çalışması başlattı.

Cesedi parçalayıp poşetledi, kafa kısmı torbalardan çıkmadı! Komşu yer gösterdi: Vahşet ortaya çıktı

CESEDİN KAFA KISMI DA BULUNDU

Kaya'yı öldürüp cesedini dere yatağına bıraktığı iddia edilen A.F.K. gözaltına alındı. A.F.K'nin ifadesi doğrultusunda yeniden bölgeye giden polis ekipleri, cesedin kafa kısmını, cesedin bulunduğu yere 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda buldu.

Ali Osman Kaya'nın cansız bedeni, cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedi parçalayıp poşetledi, kafa kısmı torbalardan çıkmadı! Komşu yer gösterdi: Vahşet ortaya çıktı
#Yaşam
