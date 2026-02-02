Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Çorum'da dere yatağında vahşet! Cesedi parçalara ayırıp poşetlemişler: Kafa kısmı her yerde aranıyor

Çorum’da 6 gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın korkunç cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yaşlı adamın cansız bedeninin parçalandıktan sonra çöp poşetlerine koyularak dereye bırakıldığı belirlendi. Yaşlı adamın kafa kısmı ise halen bulunamadı. Vahşetle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 15:20

Ulukavak Mahallesi’nde ikamet eden 76 yaşındaki Ali Osman Kaya 6 gün önce kayıplara karıştı. 28 Ocak tarihinde öğlen saatlerinde evinden çıkan yaşlı adam bir daha eve geri dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde Kaya’nın en son Çatak Tabiat Parkı mevkiinde olduğu tespit edildi. Kaya'nın en son bulunduğu yerde yoğunlaşan incelemelerde vahşet ortaya çıktı.

Çorum'da dere yatağında vahşet! Cesedi parçalara ayırıp poşetlemişler: Kafa kısmı her yerde aranıyor

CESEDİ PARÇALAYIP POŞETE KOYMUŞLAR

Arama çalışmalarının 6. gününde AFAD arama kurtarma ekipleri, AFAD gönüllüleri, Çorum İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve STK’lardan oluşan 12 araç, 45 personel ve dron ile iz takip köpekleriyle yapılan çalışmalar neticesinde, Kaya’nın cansız bedeni, parçalanarak çöp poşetlerine koyulmuş şekilde Çatak Tabiat Parkı mevkiindeki dere yatağında bulundu. Bölgede yapılan taramalarda, Kaya’nın vücudunun kafa kısmına ise ulaşılmadı.

Çorum'da dere yatağında vahşet! Cesedi parçalara ayırıp poşetlemişler: Kafa kısmı her yerde aranıyor

KAFA KISMI BULUNAMADI

Kaya’nın ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Kaya’nın evinden ayrıldıktan sonra 19 AK 799 plakalı araca bindiği tespit edildi. Konuyla ilgili A.F.K. (43) isimli şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin bölgedeki inceleme ve kafa kısmının bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Çorum'da dere yatağında vahşet! Cesedi parçalara ayırıp poşetlemişler: Kafa kısmı her yerde aranıyor
ETİKETLER
#Gündem
