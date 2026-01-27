Şişli'deki kesik baş cinayetinde yeni görüntü! Katillerin soğukkanlı hareketleri dikkatlerden kaçmadı

Kategoriler
Türkiye vahşice katledilerek başı ve diğer uzuvları kesilmiş halde cesedi çöpte bulunan Özbekistanlı Durdona Khokimova cinayetini konuşuyor. Kan donduran olayla ilgili her geçen saat yeni gelişmeler yaşanıyor. Genç kadını vahşice katleden canilerin kadının cesedinin valizle çıkardığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; katillerin kadının parçalanmış bedenini valizle evden çıkarışı ve taksiye yerleştirdikleri anlar yer alıyor. Öte yandan katillerin soğukkanlı hareketleri dikkatlerden kaçmadı.