Akran zorbalığı bitmiyor! Darbedip tehdit ettiler: Küçük şehir eşkıyaları yakalandı

İstanbul Maltepe'de 17 yaşındaki bir çocuk, darbedilerek akran zorbalığına uğradığı görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.

17 yaşındaki E.G'nin bir grup tarafından darbedilip tehdit edilerek akran zorbalığına uğradığına ilişkin görüntülerin ardından ekipler harekete geçti.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİLER

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği M.P. (20), B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y'yi (15) yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.