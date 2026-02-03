Akran zorbalığı bitmiyor! Darbedip tehdit ettiler: Küçük şehir eşkıyaları yakalandı

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Maltepe'de 17 yaşındaki bir çocuk, darbedilerek akran zorbalığına uğradığı görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.
17 yaşındaki E.G'nin bir grup tarafından darbedilip tehdit edilerek akran zorbalığına uğradığına ilişkin görüntülerin ardından ekipler harekete geçti.
Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği M.P. (20), B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y'yi (15) yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.