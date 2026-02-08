Menü Kapat
Trafikte korku dolu anlar! Halk otobüsü cayır cayır yandı

Gaziantep’te bir halk otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı. Trafikte korku dolu anlara neden olan yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

ilçesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde seyir halinde olan halk otobüsünün motoru henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Dumanları fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

Trafikte korku dolu anlar! Halk otobüsü cayır cayır yandı

TAMAMEN YANDI

Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, otobüsün tamamını sararak alev topuna çevirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, halk otobüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

ETİKETLER
#itfaiye
#şehitkamil
#Yolcu Tahliyesi
#Halk Otobüsü Yangını
#Ali Fuat Cebesoy Bulvarı
#Yaşam
