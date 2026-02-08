Bursa'da trafikte yayanın sürücüye yaptığı hareket gündem oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde trafikte yaşanan anlamlı bir an, bir aracın kamerasına yansıdı.



Merkez Nilüfer ilçesi FSM Bulvarı üzerinde yaya yolunda karşıya geçmek için bekleyen bir genç, kendisine yol vermeden ilerleyen bir aracın ardından, arkadan gelen başka bir sürücünün durarak yol vermesiyle geçiş yaptı. Genç, kendisine yol veren sürücüye teşekkür etmek amacıyla eliyle kalp işareti yaparak karşılık verdi.



Araç kamerasına yansıyan bu kısa an, trafikte empati ve saygının küçük bir davranışla bile ne kadar anlamlı olabileceğini ortaya koydu. Görüntüler, yoğun şehir trafiğinde insani değerlerin hâlâ yaşatıldığını bir kez daha gösterdi.