İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7-8-9 Şubat İzmir'de son dakika elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

İzmir’de planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle üç gün boyunca birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, belirlenen tarihlerde mahalle ve sokaklara göre farklı saat aralıklarında uygulanacak.

7 ŞUBAT İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir’de 7 Şubat tarihinde başta Buca, Bayraklı, Çiğli, Urla, Bergama ilçeleri olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak:

BUCA

Buca ilçesinde 07 Şubat 2026 tarihinde gün boyunca birçok mahallede planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Barış, Yiğitler, Çamlık, Çaldıran, Mehtap, Lale, Adatepe, İnkılap, Akıncılar, 29 Ekim, Kaynaklar Merkez, Gökdere ve Efeler mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler genel olarak sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında planlanmıştır. Çalışmalar sokak bazlı olup bazı bölgelerde kesinti süresi 3 saat, bazı bölgelerde ise 8 saate kadar uzamaktadır.

BAYRAKLI

Bayraklı ilçesinde Çiçek, Muhittin Erener ve Turan mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Kesintiler sabah erken saatlerde başlayacak olup bazı bölgelerde 1 saatlik kısa süreli, bazı bölgelerde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uzun süreli olarak planlanmıştır.

ÇİĞLİ

Çiğli ilçesinin Aydınlıkevler Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

URLA

Urla ilçesinde Kalabak Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BERGAMA

Bergama ilçesine bağlı Zeytindağ Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında çok sayıda cadde ve sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

MENDERES

Menderes ilçesinde Şaşal ve Efemçukuru mahallelerinde sabah 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar değişen saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

MENEMEN

Menemen ilçesinde Kesik, Musabey, Camiikebir ve Yıldırım mahallelerinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEMALPAŞA

Kemalpaşa ilçesinin Örnekköy Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALİAĞA

Aliağa ilçesinde Bozköy ve Güzelhisar mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacaktır.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesine bağlı Kemer Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BORNOVA

Bornova ilçesinde Zafer, Anadolu, Erzene, Merkez ve çevre mahallelerde gece saatlerinde kısa süreli, gündüz saatlerinde ise 09.00 ile 16.00 arasında uzun süreli planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

KARŞIYAKA

Karşıyaka ilçesinin Bahçelievler Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARABAĞLAR

Karabağlar ilçesinde Refet Bele, Sevgi, Fahrettin Altay, Eğitim, Muammer Akar, Üçkuyular, Esentepe, Salih Omurtak ve Bahriye Üçok mahallelerinde gün boyu farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintiler genellikle 3 ila 4 saat sürmektedir.

TİRE

Tire ilçesinde Büyükkemerdere, Çeriközü, Dallık, Küçükkemerdere, Atatürk, Hürriyet ve Fatih mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

TORBALI

Torbalı ilçesinde Taşkesik, Yazıbaşı, Karakuyu, Havuzbaşı, Eğerci, Arslanlar ve çevre mahallelerde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacaktır.

SEFERİHİSAR

Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇEŞME

Çeşme ilçesinde Ovacık, Musalla, Çakabey, Altınkum, Alaçatı ve Şehit Mehmet mahallelerinde sabah 09.00’dan öğleden sonra 15.00’e kadar değişen saat aralıklarında elektrik kesintileri yapılacaktır.

KARABURUN

Karaburun ilçesinin Mordoğan Mahallesi’nde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında çok geniş bir alanda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KONAK

Konak ilçesinde Kocakapı, Oğuzlar, Hilal ve Akdeniz mahallelerinde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 ŞUBAT

8 Şubat tarihinde İzmir’de Bornova, Menemen, Bergama ilçeleri dahil birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanacak:

BUCA

Buca ilçesinde 08 Şubat 2026 tarihinde günün farklı saatlerinde planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Çamlıkule, Çamlıpınar, Buca Koop, Mustafa Kemal, Yeşilbağlar, Kaynaklar Merkez, Gökdere ve 29 Ekim mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler genellikle sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında planlanmış olup bazı bölgelerde öğle saatlerinde başlayacaktır. Kesinti süreleri mahalle ve sokaklara göre değişmektedir.

BORNOVA

Bornova ilçesinde Ergene, Merkez, Zeytinlik, Yenişehir, Trakya, Saygı, Murat, Millet, Huzur, Halkapınar, Emir Sultan, Cengiz Topel, Boğaziçi, Anadolu, Zafer, Tuna, Serintepe, Meriç, Koşukavak, Gazi Osman Paşa ve Birlik mahallelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır. Kesintilerin bir bölümü gece saatlerinde kısa süreli olarak, büyük bölümü ise 09.00 ile 16.00 saatleri arasında uzun süreli olarak uygulanacaktır.

MENEMEN

Menemen ilçesinde Fatih, Yıldırım, Mermerli, Camiikebir, Yahşelli, Ahıhıdır, Musabey, Çavuş, Buruncuk ve Hatundere mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BERGAMA

Bergama ilçesinde İslamsaray, Yayakent, Kurtuluş ve çevre kırsal mahallelerde 13.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

KONAK

Konak ilçesinin Akdeniz Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARABAĞLAR

Karabağlar ilçesinde Aydın, Karabağlar Merkez, Yunus Emre, Emrez, Aşık Veysel, Limontepe, Salih Omurtak ve Bahriye Üçok mahallelerinde gün boyunca farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Bazı kesintiler gece ve kısa süreli, bazı kesintiler ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında uzun süreli olarak planlanmıştır.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesinde Üç Eylül Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEMALPAŞA

Kemalpaşa ilçesinde Yukarıkızılca, Aşağıkızılca, Çambel, Akalan, Armutlu Hürriyet ve Ansızca mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintileri uygulanacaktır.

TORBALI

Torbalı ilçesinde Yazıbaşı, Pancar ve çevre mahallelerde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır.

KİRAZ

Kiraz ilçesinde Haliller, Kaleköy, Çömlekçi, Hisar, Karaburç, Cumhuriyet, Suludere, İstiklal, Kırköy, Yeni, Sarısu, Şemsiler, Umurcalı, Uzunköy, Yeniköy ve çevre kırsal mahallelerde gün boyu çok geniş alanları kapsayan planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler bazı bölgelerde sabah erken saatlerde başlayıp akşam saatlerine kadar sürecektir.

URLA

Urla ilçesinde M. Fevzi Çakmak ve Kalabak mahallelerinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 9 ŞUBAT

9 Şubat İzmir elektrik kesintisi listesine göre 9 Şubat 2026 tarihinde İzmir’de Bornova, Karşıyaka, Ödemiş, Torbalı ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak:

BORNOVA

Bornova ilçesinde Ümit Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

BUCA

Buca ilçesinde Göksu, Fırat, Yeşilbağlar ve Efeler mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır.

KARŞIYAKA

Karşıyaka ilçesinde Cumhuriyet, Örnekköy, Bahçelievler ve İmbatlı mahallelerinde günün farklı saatlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Bazı kesintiler gece saatlerinde, bazıları ise gündüz 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlanmıştır.

BERGAMA

Bergama ilçesine bağlı Zeytindağ Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAKLI

Bayraklı ilçesinde Manavkuyu Mahallesi’nde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ALİAĞA

Aliağa ilçesinde Çaltılıdere, Bahçedere, Aşağışakran, Şakran Sayfiye, Kapukaya, Karaköy, Yenişakran, Kalabak, Hacıömerli, Çoraklar ve Yüksekköy mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında çok geniş kapsamlı planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesinde Bayırlı, Kuvvetli, İnönü ve Günlüce mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

KEMALPAŞA

Kemalpaşa ilçesinde Armutlu Hürriyet, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ve Aşağıkızılca mahallelerinde 09.00 ile 15.30 saatleri arasında elektrik kesintileri yapılacaktır.

TORBALI

Torbalı ilçesinde Yeni, Havuzbaşı, Arslanlar, Çaybaşı, Eğerci, Karşıyaka, Şehitler, Yedi Eylül ve Taşkesik mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

ÇEŞME

Çeşme ilçesinde Altınkum ve Şehit Mehmet mahallelerinde sabah 09.00 ile öğle saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

MENDERES

Menderes ilçesinde Çakaltepe, Ataköy ve Çile mahallelerinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında uzun süreli planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

URLA

Urla ilçesinde Şirinkent ve Güvendik mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

KARABAĞLAR

Karabağlar ilçesinde Şehitler, Maliyeciler, Metin Oktay, General Kazım Özalp, Salih Omurtak ve Bahriye Üçok mahallelerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

*Görseller GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi web sitesinden alınmıştır.