9 Şubat’ta ne olacak? 9 Şubat 2026 elektrik kesintisi iddiasında gerçek ortaya çıktı

9 Şubat 2026 elektrik kesintisi iddiası sonrası 9 Şubat’ta ne olacak ve elektrik kesintisi var mı yok mu merak ediliyor. ABD’de yayınlanan The Simpsons dizisinin geleceği önceden haber verdiğine yönelik iddialar, dijital platformlarda yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve diziye aitmiş gibi sunulan bazı görseller, 9 Şubat tarihiyle ilişkilendirilerek geniş kitlelere ulaştı. Paylaşımlarda, dünya genelinde uzun süreli bir elektrik kesintisinin yaşanacağı öne sürülürken, iddialar kısa sürede farklı platformlarda da yaygınlaştı. Görsellerin kaynağı, dizinin bölümleri ve açık kaynaklar üzerinden yapılan incelemelerle birlikte tartışmalar daha da arttı. İşte 9 Şubat 2026 elektrik kesintisi iddiası ile ilgili gerçekler…

Haber Merkezi
06.02.2026
06.02.2026
dizisinin bazı olayları önceden bildiği yönündeki paylaşımlar, ile üretilen içeriklerle birlikte yeniden dolaşıma sokuldu. Son iddialar, belirli bir tarih ve süre verilerek kullanıcılarının dikkatine sunuldu. İşte sosyal medyada yapılan o paylaşım:

9 ŞUBAT 2026 NE OLACAK?

Sosyal medyada paylaşılan iddialar, The Simpsons dizisinin 9 Şubat 2026 tarihinde dünya genelinde 72 saat sürecek bir elektrik kesintisini önceden bildiği yönünde kurgulandı. Bu paylaşımlarda, diziye ait olduğu ileri sürülen bir görsel kullanılarak belirli bir tarih ve süre vurgusu yapıldı. İddia, özellikle X platformunda hem yabancı hem de yerli hesaplar tarafından paylaşıldı.

Yapılan incelemelerde, paylaşılan görselin The Simpsons dizisinin herhangi bir bölümünde yer almadığı belirlendi. Açık kaynaklarda dizinin tüm bölümleri tarandığında, iddiaya konu olan sahneye dair herhangi bir kayda rastlanmadı. Görselin, çizgi dizinin özgün görsel diline benzetilerek yapay zeka araçlarıyla üretildiği tespit edildi.

Arama motorlarında Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelerle yapılan taramalarda da iddiayı destekleyen güvenilir bir içerik bulunamadı. “”, “9 Şubat” ve “72 saat” ifadeleriyle yapılan aramalarda, The Simpsons dizisiyle bağlantılı herhangi bir doğrulanmış bilgiye ulaşılamadı. İncelemeler sonucunda iddianın dijital ortamda üretilmiş içeriklere dayandığı ortaya çıktı.

9 ŞUBAT 2026 ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK MI, GERÇEK Mİ?

Sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlar, Avrupa’nın bazı şehirlerinde daha önce yaşanan elektrik kesintileriyle ilişkilendirilerek yaygınlaştırıldı. Kullanıcı yorumlarında, geçmişte yaşanan kesintiler ile iddiadaki tarih arasında bağlantı kurulduğu görüldü. Ancak bu yorumların herhangi bir resmi veya doğrulanmış bilgiye dayanmıyor.

The Simpsons dizisinin bölümleri incelendiğinde, 9 Şubat 2026 tarihine veya 72 saatlik bir elektrik kesintisine dair herhangi bir sahnenin bulunmuyor. Dizinin arşivinde yer almayan bu görsellerin, izleyicide gerçek bir sahne izlenimi oluşturacak şekilde yapay zeka tarafından hazırlandığı tespit edildi.

ETİKETLER
#Yaşam
#sosyal medya
#yapay zeka
#the simpsons
#elektrik kesintisi
#Sahte Haber
#Aktüel
