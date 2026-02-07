Yollar göle döndü, bahçeleri su bastı! Hatay'daki sel kameralara yansıdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Bölgedeki yağış sele neden olurken yollar adeta göle döndü. Yolların göle döndüğü, evlerin bahçelerini su bastığı ve vatandaşların zor anlar yaşadığı anlar kameraya yansıdı. Yayladağı Belediyesi; vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda ve dere yataklarına araç parkı yapılmaması konusunda uyardı.