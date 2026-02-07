Menü Kapat
Nakit avans yarışı kızıştı! Geri ödemesi faizsiz nakit avans limitleri güncellendi

Şubat 07, 2026 17:22
1
nakit avans

Çok kısa süreli nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar nakit avans için banka araştırıyor. Birçok banka yeni müşterilerine faizsiz nakit avans kullanma imkanı veriyor. 

2
Nakit avans, kredi kartı

Nakit avans, kredi kartı limitinden çekilen ve çekildiği anda faizi başlayan ancak kısa süreli ihtiyaçlar için başvurulan bir seçenek. Peki en avantajlı nakit avans veren banka hangisi? İşte detaylar...

3
Axess | Akbank

Axess | Akbank

Axess
%0 Faizli 25.000 TL'ye Varan Taksitli Avans!
Ayda 22.000 TL'ye Varan Chip-Para!

Yıllık Ücret: 909,50 TL
Ortalama Kazanç: 22.000 TL Chip-Para!
Tanışma Ödülü: 25.000 TL
 

4
Bonus | Garanti BBVA

Bonus | Garanti BBVA
 

Ayda 20.000 TL'ye Varan Bonus!
25.000 TL'ye Varan Taksitli Nakit Avans Fırsatı!

Yıllık Ücret: 841,50 TL
Ortalama Kazanç: 15.000 TL Bonus
Tanışma Ödülü: 25.000 TL
 

5
QNB Kredi Kartı | QNB

QNB Kredi Kartı | QNB

Yeni Müşterilere Özel 85.000 TL'ye varan Nakit!
Kazananlar Kulübü ile Harcamaların %10’u QNB’den!

Yıllık Ücret: 982,50 TL
Ortalama Kazanç: ParaPuan *0,1 Kr
Tanışma Ödülü: 25.000 TL
 

6
Maximum | İş Bankası

Maximum | İş Bankası

Oysho mağazalarında vade farksız 6 taksit!
Maximum'dan 30.000 TL’yi Aşan MaxiPuan!
Tüm kampanyaları görüntüle (14)
Yıllık Ücret: 1.114,00 TL
Ortalama Kazanç: 30.000 TL MaxiPuan
Tanışma Ödülü: 25.000 TL
 

7
Bizkart | Hayat Finans

Bizkart | Hayat Finans

Biz Kart Sizi Banka Yapan Kart
8 yaş üzeri çocuklar, aile ve yakınlarınız için
Tüm kampanyaları görüntüle (2)
Yıllık Ücret: ÜCRETSİZ
 

8
MARS Titanium Metal Kart | Marsneo

MARS Titanium Metal Kart | Marsneo

Tüm banka kartlarını tek kart ve uygulamada topla
Harcamalarından %20’ye varan MARS Miles kazan

Yıllık Ücret: 6.500,00 TL
 

9
Enpara.com Kredi Kartı | Enpara.com

Enpara.com Kredi Kartı | Enpara.com

1.000 TL Ödüllü ve Aidatsız Kredi Kartı
Enpara'da uçak biletinizin 250 TL'si iade

Yıllık Ücret: ÜCRETSİZ
Ortalama Kazanç: -
Tanışma Ödülü: 1.000 TL
 

10
Worldcard | Yapı Kredi

Worldcard | Yapı Kredi

Yıllık Ücret: 846,50 TL
Ortalama Kazanç: -
Tanışma Ödülü: 10.000 TL
 

11
Axess Dijital Kart | Akbank

Axess Dijital Kart | Akbank

Axess’e Özel H&M’de 6 Taksit

Yıllık Ücret: 909,50 TL
Ortalama Kazanç: 15.000 TL Chip-Para
Tanışma Ödülü: 25.000 TL
 

12
Bonus Gold | Garanti BBVA

Bonus Gold | Garanti BBVA

Ayda 20.000 TL'ye Varan Bonus
25.000 TL'ye Varan Taksitli Nakit Avans

Yıllık Ücret: 979,50 TL
Ortalama Kazanç: 15.000 TL Bonus
Tanışma Ödülü: 25.000 TL
 

13
DenizBank Gold | DenizBank

DenizBank Gold | DenizBank

%0 Faizli 25.000 TL'ye Varan Taksitli Avans
Otomotiv Harcamalarınıza 1.000 TL Bonus

Yıllık Ücret: 995,50 TL
Ortalama Kazanç: 75.000 TL Bonus
 

14
getirfinans Kredi Kartı | getirfinans

getirfinans Kredi Kartı | getirfinans

getir ve bitaksi harcamalarında %3 getirpara

Yıllık Ücret: ÜCRETSİZ
Ortalama Kazanç: 1.000 TL
 

15
QNB GO Kredi Kartı | QNB

QNB GO Kredi Kartı | QNB

İnternet Alışverişinde İadenizi Anında Yansıtın
Arkadaşınıza Önerin, 3.000 TL ParaPuan Kazanın

Yıllık Ücret: ÜCRETSİZ
Ortalama Kazanç: 3.000 TL ParaPuan
 

16
VKart | Vakıf Katılım

VKart | Vakıf Katılım

Eğitimde Vade Farksız 5 Taksit
Sağlıkta Vade Farksız 5 Taksit

Yıllık Ücret: ÜCRETSİZ
 

