Nakit avans yarışı kızıştı! Geri ödemesi faizsiz nakit avans limitleri güncellendi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çok kısa süreli nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar nakit avans için banka araştırıyor. Birçok banka yeni müşterilerine faizsiz nakit avans kullanma imkanı veriyor.
Nakit avans, kredi kartı limitinden çekilen ve çekildiği anda faizi başlayan ancak kısa süreli ihtiyaçlar için başvurulan bir seçenek. Peki en avantajlı nakit avans veren banka hangisi? İşte detaylar...
Axess
%0 Faizli 25.000 TL'ye Varan Taksitli Avans!
Ayda 22.000 TL'ye Varan Chip-Para!
Yıllık Ücret: 909,50 TL
Ortalama Kazanç: 22.000 TL Chip-Para!
Tanışma Ödülü: 25.000 TL
Ayda 20.000 TL'ye Varan Bonus!
25.000 TL'ye Varan Taksitli Nakit Avans Fırsatı!
Yıllık Ücret: 841,50 TL
Ortalama Kazanç: 15.000 TL Bonus
Tanışma Ödülü: 25.000 TL
Yeni Müşterilere Özel 85.000 TL'ye varan Nakit!
Kazananlar Kulübü ile Harcamaların %10’u QNB’den!
Yıllık Ücret: 982,50 TL
Ortalama Kazanç: ParaPuan *0,1 Kr
Tanışma Ödülü: 25.000 TL
Oysho mağazalarında vade farksız 6 taksit!
Maximum'dan 30.000 TL’yi Aşan MaxiPuan!
Tüm kampanyaları görüntüle (14)
Yıllık Ücret: 1.114,00 TL
Ortalama Kazanç: 30.000 TL MaxiPuan
Tanışma Ödülü: 25.000 TL
Biz Kart Sizi Banka Yapan Kart
8 yaş üzeri çocuklar, aile ve yakınlarınız için
Tüm kampanyaları görüntüle (2)
Yıllık Ücret: ÜCRETSİZ
Tüm banka kartlarını tek kart ve uygulamada topla
Harcamalarından %20’ye varan MARS Miles kazan
Yıllık Ücret: 6.500,00 TL
1.000 TL Ödüllü ve Aidatsız Kredi Kartı
Enpara'da uçak biletinizin 250 TL'si iade
Yıllık Ücret: ÜCRETSİZ
Ortalama Kazanç: -
Tanışma Ödülü: 1.000 TL
Yıllık Ücret: 846,50 TL
Ortalama Kazanç: -
Tanışma Ödülü: 10.000 TL
Axess’e Özel H&M’de 6 Taksit
Yıllık Ücret: 909,50 TL
Ortalama Kazanç: 15.000 TL Chip-Para
Tanışma Ödülü: 25.000 TL
Ayda 20.000 TL'ye Varan Bonus
25.000 TL'ye Varan Taksitli Nakit Avans
Yıllık Ücret: 979,50 TL
Ortalama Kazanç: 15.000 TL Bonus
Tanışma Ödülü: 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL'ye Varan Taksitli Avans
Otomotiv Harcamalarınıza 1.000 TL Bonus
Yıllık Ücret: 995,50 TL
Ortalama Kazanç: 75.000 TL Bonus
getir ve bitaksi harcamalarında %3 getirpara
Yıllık Ücret: ÜCRETSİZ
Ortalama Kazanç: 1.000 TL
İnternet Alışverişinde İadenizi Anında Yansıtın
Arkadaşınıza Önerin, 3.000 TL ParaPuan Kazanın
Yıllık Ücret: ÜCRETSİZ
Ortalama Kazanç: 3.000 TL ParaPuan
Eğitimde Vade Farksız 5 Taksit
Sağlıkta Vade Farksız 5 Taksit
Yıllık Ücret: ÜCRETSİZ