Benim Sayfam
Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Adana Demirspor'da köklü değişiklik! Yönetim taraftar grubuna devredildi

Son yıllarda zor günler geçiren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor'un yönetiminin, taraftar grubu olan Şimşekler Grubu'na devredildiği açıklandı.

Adana Demirspor'da köklü değişiklik! Yönetim taraftar grubuna devredildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
17:27
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
17:27

Bir dönem Trendyol Süper Lig'in üst sıraları için mücadele eden ve Avrupa kupalarında da boy gösteren Adana Demirspor, son yıllarda kötü günler geçiriyor. Yaşadığı mali krizler, artan borç yükü, transfer kısıtlamaları ve puan silme cezalarıyla karşı karşıya kalan Adana temsilcisinde finansal sıkıntılar sportif başarısızlığa da neden oldu.

Trendyol 1. Lig'de eksi 28 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'da tarihi bir değişim yaşandı.

YÖNETİM TARAFTAR GRUBUNA DEVREDİLDİ

Adana Demirspor'da yönetim, Murat Sancak'tan alınarak taraftar grubu olan Şimşekler Grubu'na devredildi.

https://x.com/AdsKulubu/status/2020060010387239038

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1940 yılında demir yolu işçilerinin alın terleriyle ve vermiş oldukları büyük emekler ile kurulmuş olan güzide kulübümüz, son yıllarda zor günler geçirmektedir. Uzun zamandır sürdürdüğümüz çalışmalar ve verdiğimiz büyük emekler sonucunda, bugün itibari ile kulübümüz tarihinde Adana Demirspor'a yaraşır şekilde tertemiz ve yepyeni bir sayfa açıyoruz. ‘Bu arma sahipsiz değil, bu taraftar da sessiz kalmayacak' diyerek başlattığımız ‘Yaşasın Demirspor' kampanyasında, tarihi bir sorumluluk alarak en kritik eşiği aşmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. ‘Yaşasın Demirspor' kampanyamızın en önemli adımı olan kulübün devralınması süreci, Murat Sancak ile yapılan protokoller neticesinde resmen tamamlanmıştır. Adana Demirspor, camiamızın lokomotifi olan Şimşekler Grubu öncülüğünde, asıl sahibi olan halka devrolmuştur. Böylece kulübümüz, kuruluş değerlerine yakışır biçimde yeniden taraftarının ve halkının yönetimine geçmiştir. Bu bir nöbet değişimidir. Yeni ve kalıcı yönetim kurulu teşekkül edene kadar kulübümüzün tüm mali, idari ve sportif işleyişi, geçici yönetim organizasyonu tarafından büyük bir sorumluluk bilinciyle yürütülecektir. Bu kapsamda, Adana Demirspor Kulüp Başkanlığı görevini Ertan Zeybek, Adana Demirspor Başkan Vekili görevini Mustafa Kemal Üstüner üstlenecektir. Bizler, Adana Demirspor armasını sahipsiz bırakmamak adına bu ateşten gömleği giyiyor, bir köprü görevi görerek bu süreci omuzluyoruz. Omuzladığımız yükün, ağırlığının ve büyüklüğünün farkındayız."

Açıklamanın devamında ise dernekleşme ve demokratikleşme sürecinin başladığına dikkat çekilerek, "Bu hususlar ile birlikte geçici yönetimimizin temel amaçları; kulübün mali disiplinini sağlamak, kurumsal yapıyı güçlendirmek, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modeli oluşturmak, demokratik ve katılımcı bir üyelik sistemi tesis etmek, en kısa süre içerisinde kalıcı, liyakatli ve vizyoner bir yönetimin oluşmasına zemin hazırlamaktır. Ayrıca kulübümüzün yeniden ‘Halkın Takımı' kimliğine kavuşması için dernekleşme ve demokratikleşme süreci resmen başlatılmıştır. Kulüp yapısı şahıs merkezli olmaktan çıkarılarak kurumsal ve toplumsal bir zemine taşınacaktır. Şeffaflık ilkemiz gereği kulübümüzün mevcut borç durumu, mali yapısı ve finansal tabloları, yapılacak detaylı incelemenin ardından ilerleyen günlerde kamuoyuyla açık ve net bir şekilde paylaşılacaktır. Camiamız ve kamuoyu tüm süreçler hakkında düzenli olarak bilgilendirilecektir. Camiamızın asıl sahipleri olarak; bu meşakkatli süreçte tüm renktaşlarımızı birlik ve beraberlik içinde omuz omuza durmaya, halkın takımına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Adana Demirspor, kurulduğu günlerdeki gibi yeniden halkındır; tribündeki sesin, sokaktaki nefesin ve sönmeyen bir ateşin yegane temsilcisidir" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
