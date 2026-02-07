Sivas'ta kar yağışı hayatı felç etti! Kalınlığı 2 metreye ulaştı

Sivas’ta kuvvetli kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Geçtiğimiz günden bu yana etkili olan kuvvetli kar yağışı ve tipi nedeniyle Divriği-Arapgil yolu, Sivas-Malatya il sınırında ulaşıma kapandı.

Yolda mahsur kalan bir araç tamamen kara gömüldü. Mahsur kalanlar ilçe özel idaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Öte yandan Sivas-Ankara karayolunda da tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.