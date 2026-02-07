Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Çin'de biyoteknoloji atölyesi havaya uçtu! Ölüler var

Çin'in Şuocou ilinde bir biyoteknoloji firmasına ait atölyede sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu ölülerin olduğu kaydedildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, soruşturma sürüyor.

Çin'de biyoteknoloji atölyesi havaya uçtu! Ölüler var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
16:55
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
16:55

Çin'in kuzeyindeki Şuocou ilinin Şanyin ilçesinde yer alan Jiapeng biyoteknoloji firmasına ait bir atölyede sabah saatlerinde patlama yaşandı.

Bölgeye sevk edilen arama ve kurtarma ekipleri patlama anında atölyede çalışmakta olan 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı ve yetersiz iş güvenliği tedbirleri zaman zaman can kayıplı kazalara yol açıyor.

Son olarak Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Baotou şehrinde 18 Ocak'ta kamuya ait Baogang United Steel şirketinin işlettiği fabrikada meydana gelen patlamada 10 işçi hayatını kaybetmişti.

