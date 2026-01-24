New York'ta gaz faciası! Bina havaya uçtu: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin New York şehrinde yer alan Bronx bölgesindeki 3485 Bivonia Caddesi'nde bulunan yüksek katlı bir binada gaz patlaması meydana geldi.

Gece yarısı meydana gelen patlama sonrası binanın bazı bölümleri harebeye dönerken, çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

New York İtfaiyesi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, olayda ilk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığını belirtti.

Yaklaşık 200 itfaiyecinin yangına müdahalede bulunduğu ifade edilirken, söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.