Hollanda'da bir ev havaya uçtu! Yaralılar var

Hollanda'nın Utrecht şehrinde yer alan evde büyük bir patlama meydana geldi. Yaşanan olay sonrası Utrecht Belediye Başkanı Sharon Dijksma, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Dijksma, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, patlamada 4 kişinin yaralandığını aktardı. Herhangi bir kayıp ihbarı alınmadığını, ancak arama faaliyetlerinin devam edeceğini ifade eden Dijksma, patlamada suç unsuruna rastlanmadığını belirtti.

Başkan Dijksma, bölgenin tahliye edildiğini ve hasar alan evlere sakinlerin henüz dönmesine izin verilmeyeceğini aktararak, patlama sonrası çıkan yangının ise söndürüldüğünü açıkladı.