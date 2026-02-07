Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Hafta boyu devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, hafta boyunca devam edecek olan sağanak ve kar yağışı için uyarılarda bulunuldu. Bugün yurdun neredeyse tamamında sağanak yağış, doğu ve iç kesimlerde de kar yağışını etkili olacağı bildirildi. 13 ilde kar yağışı alarmı verildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 09:06
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 09:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Şubat Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege Kıyıları hariç yurt genelinde sağanak yağış ve kar beklendiği bildirildi. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Toroslar Mevkii, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya’nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Hafta boyu devam edecek

KAR YAĞIŞI VE SAĞANAK GÜNLERCE SÜRECEK

Yayımlanan 5 günlük raporda ise sağanak ve kar yağışının hafta boyu devam edeceği bildirildi. Doğu ve iç kesimlerde etkili olacak olan kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar da düşüşe geçecek. Bugün Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari'de lapa lapa kar yağacak.

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Hafta boyu devam edecek

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Antalya’nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Hafta boyu devam edecek

7 ŞUBAT 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Çok bulutlu doğusu aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 14°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

EGE

Çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı ile Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu doğusu ile yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğitahmin ediliyor. Yağışlerın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-İran müzakerelerinde ikinci perde! Donald Trump tarih vererek duyurdu
Bakanlık duyurdu: Çiftçilere destek ödemesi hesaba yattı!
Donald Trump imzaladı: ABD'den İran'la ticaret yapan ülkelere ek vergi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yine yükselişe geçti! Gram altın kendini toparladı: İşte 7 Şubat 2026 güncel altın fiyatları
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.