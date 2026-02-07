Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Hafta boyu devam edecek

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Şubat Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege Kıyıları hariç yurt genelinde sağanak yağış ve kar beklendiği bildirildi. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Toroslar Mevkii, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya’nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Yayımlanan 5 günlük raporda ise sağanak ve kar yağışının hafta boyu devam edeceği bildirildi. Doğu ve iç kesimlerde etkili olacak olan kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar da düşüşe geçecek. Bugün Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari'de lapa lapa kar yağacak.
Yağışların, Antalya’nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Çok bulutlu doğusu aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 14°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor
Çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 18°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı ile Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu doğusu ile yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğitahmin ediliyor. Yağışlerın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı