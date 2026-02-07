Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: Hafta boyu devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Şubat Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege Kıyıları hariç yurt genelinde sağanak yağış ve kar beklendiği bildirildi. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Toroslar Mevkii, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya’nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

KAR YAĞIŞI VE SAĞANAK GÜNLERCE SÜRECEK

Yayımlanan 5 günlük raporda ise sağanak ve kar yağışının hafta boyu devam edeceği bildirildi. Doğu ve iç kesimlerde etkili olacak olan kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar da düşüşe geçecek. Bugün Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari'de lapa lapa kar yağacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Antalya’nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7 ŞUBAT 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu doğusu aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor

EGE

Çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı ile Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu doğusu ile yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğitahmin ediliyor. Yağışlerın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı