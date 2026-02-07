Altın yine yükselişe geçti! Gram altın kendini toparladı: İşte 7 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik hafta sonunda da devam ediyor. Son dönemlerin en yüksek seviyesine çıkarak tarihi rekora imza atan altın aniden çakıldı. Günlerdir kan kaybeden altın fiyatları toparlanmaya başladı. 8 bin TL'den 6 bin 200 liraya kadar gerileyen altın günü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 7 Şubat 2026 altın fiyatları...