Altın yine yükselişe geçti! Gram altın kendini toparladı: İşte 7 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik hafta sonunda da devam ediyor. Son dönemlerin en yüksek seviyesine çıkarak tarihi rekora imza atan altın aniden çakıldı. Günlerdir kan kaybeden altın fiyatları toparlanmaya başladı. 8 bin TL'den 6 bin 200 liraya kadar gerileyen altın günü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 7 Şubat 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.942,61
Gram Altın Satış: 6.943,53
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 11.911,00
Çeyrek Altın Satış: 12.115,00
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 23.821,00
Yarım Altın Satış: 24.222,00
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 46.617,47
Tam Altın Satış: 47.656,41
ONS ALTIN
ONS altın Alış: 4.953,43
ONS Altın Satış: 4.954,09