Kızılcık Şerbeti'nin eski Fatih'i Doğukan Güngör Seray Kaya'yı sildi

Cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde 4 sezon boyunca Fatih rolüyle yer alan Doğukan Güngör, yasaklı madde sonucunun pozitif çıkmasının ardından yapımdan çıkarıldı. Doğukan Güngör, veda pastasını keserken rol arkadaşı Seray Kaya da yanında yer aldı. Ancak Doğukan Güngör, Seray Kaya'yı sildi.

DOĞUKAN GÜNGÖR, SERAY KAYA'YI SOSYAL MEDYADAN SİLDİ

Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılmasının ardından yapıma Seray Kaya dahil oldu. Daha sonra ise Doğukan Güngör ile Seray Kaya'nın anlaşamadığı iddiaları ortaya atıldı. İkili bu iddiaları hep yaptıkları samimi paylaşımla yalanladı.

Doğukan Güngör'ün diziden ayrılmasının ardından ilk paylaşım Seray Kaya'dan gelmişti. Ancak Doğukan Güngör, Seray Kaya'yı sosyal medyadan sildi. Seray Kaya ise Doğukan Güngör'ü takip etmeye devam ediyor.

DOĞUKAN GÜNGÖR'E İLK VEDA EDEN SERAY KAYA OLMUŞTU

Bu sezonda Kızılcık Şerbeti dizisinde partner olan Seray Kaya ile Doğukan Güngör, enerjileriyle dizi izleyicilerinden tam not aldı. Henüz yeni başlayan partnerlikleri biten ikiliden Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün diziden çıkarılması sonrası veda paylaşımı yaptı.

Seray Kaya, partneri Doğukan Güngör ile karesini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler doğukan” notunu düştü.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ FATİH'İ EMRE DİNLER OLDU

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih rolüyle yer alan Doğukan Güngör test sonucunun pozitif çıkmasının ardından diziden çıkarıldı. Yeni Fatih için arayışlar devam ederken, sonunda yeni Fatih Emre Dinler oldu.