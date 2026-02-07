Menü Kapat
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Polis memuru darp edilerek öldürüldü! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: '30'a yakın kişi eşime saldırmış'

Ankara'da aracını götürdüğü muayene istasyonu çalışanlarıyla yaşadığı kavganın ardından fenalaşan polis memuru Melih Okan Keskin hayatını kaybetti. 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan korkunç olayla ilgili konuşan acılı eş ise "30'a yakın kişi bir araya gelerek eşimi darbetmeye başlamış. O esnada da biri üzerine araba sürmüş ve ayağını ezmiş. Ardından da araçtan inerek eşime saldırmış" ifadelerini kullandı.

Polis memuru darp edilerek öldürüldü! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: '30'a yakın kişi eşime saldırmış'
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 17:36

Yenimahalle ilçesinde, 2 Şubat'ta muayene istasyonuna aracını götüren 44 yaşındaki polis memuru Melih Okan Keskin ve çalışanlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Yaşanan kavgada darp edilen Keskin, rahatsızlanarak kendi çabasıyla hastaneye gitti. Yapılan muayenelerde polis memurunun aldığı darbelerle beyninin kaydığı ve kanama olduğu tespit edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Keskin, üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Olayla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Keskin'in muayene istasyonunda çalışanlarla konuştuğu sırada çıkan kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Polis memuru darp edilerek öldürüldü! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: '30'a yakın kişi eşime saldırmış'

"30'A YAKIN KİŞİ DARP ETMİŞ"

Keskin'in eşi Emel Keskin, "Eşim araç muayenesi için istasyona gitmiş. Oradakiler, aracının park lambasının çalışmadığını söylemiş. Eşim de aracını kontrol etmiş ve bir arazı olmadığını söylemiş. Görevliler alay eder bir tavırla eşime yarın tekrar gelmesini söylemiş. Kocam da yetkili biriyle görüşmek istemiş. O sırada laf atma olayı yaşanmış. 30'a yakın kişi bir araya gelerek eşimi darbetmeye başlamış. Eşim daha sonra sağlık ekiplerini aramak için dışarı çıkmış. O esnada da biri üzerine araba sürmüş ve ayağını ezmiş. Ardından da araçtan inerek eşime saldırmış. Daha sonra aynı kalabalık bir kez daha eşimi darp etmiş" dedi.

Polis memuru darp edilerek öldürüldü! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: '30'a yakın kişi eşime saldırmış'

"BEYNİNDE KANAMA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Eşiyle yaşadığı son anlardan bahseden Keskin, "Olaydan sonra kocam tek başına hastaneye gitmiş. Çenesine dikiş atılmış ve kafa filminin çekilmesi gerektiğini söylemişler. O sırada eşim beni aramış. Bir olay yaşadığından bahsetti. Tekrar aradığında ise beyninde kanama olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi. Hastaneye gittiğimizde kocamı müşahedeye almışlardı. Doktorlar acil müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Bilincinin her an kapanabileceğini belirtti. Eşimin bilinci açıktı" dedi.

Polis memuru darp edilerek öldürüldü! Korkunç görüntüler ortaya çıktı: '30'a yakın kişi eşime saldırmış'

TÜVTÜRK'ÜN AÇIKLAMASI

TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada, Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda 2 Şubat'ta yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayla ilgili derin bir üzüntü içerisinde olunduğu belirtildi.

Söz konusu tarihte araç sahibi polis memuru Keskin ile istasyonda görevli Saruhan Atasoy arasında muayene işleminin ardından, otopark alanında yaşanan tartışma sırasında görevli çalışanın kabul edilemez şekilde fiziki müdahalede bulunduğunun tespit edildiği bilgisi verildi.

Şirketin, hiçbir koşulda şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermediği belirtilen açıklamada, olayın tespit edilmesini takiben ilgili çalışanın iş akdinin sonlandığı ifade edildi.

Olayın ardından tarafların emniyet birimlerine gittiği ve adli sürecin başlatıldığı aktarılan açıklamada, aynı günün ilerleyen saatlerinde Keskin'in rahatsızlanarak hastaneye başvurduğu, dün ise hayatını kaybettiğinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Keskin'in vefat nedeninin kesin olarak belirlenmesine yönelik Adli Tıp Kurumu tarafından yürütülen inceleme sürecinin devam ettiği, konunun adli makamlarca tüm yönleriyle değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu eski çalışan Saruhan Atasoy, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış olup hukuki süreç devam etmektedir. Şirketimiz, olayın aydınlatılabilmesi amacıyla ilk andan itibaren kolluk kuvvetleri ve soruşturmayı yürüten savcılık ile tam bir işbirliği içerisinde hareket etmektedir. Sürecin hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürütülmesine yönelik hassasiyetimiz kararlılıkla sürmektedir. Bu elim olay nedeniyle hayatını kaybeden merhum Polis Memuru Melih Okan Keskin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaşanan acıyı yürekten paylaşıyor, kamuoyunu adli sürecin sonuçları doğrultusunda bilgilendirmeye devam edeceğimizi saygıyla bildiriyoruz."

ETİKETLER
#beyin kanaması
#Polis Memuru Ölümü
#Araç Muayene Kavgası
#Yenimahalle Olayı
#Tüvtürk Açıklama
#Yaşam
