Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 8 Şubat 2026 güncel fiyatlar

Altın fiyatları rekor sonrası düşüşe geçse de haftayı yükselişle kapattı. Yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar altın piyasasındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki gram altın ne kadar? Ons altın, çeyrek altın kaç para? İşte 8 Şubat 2026 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Alış: 6.942,61 TL
Satış: 6.943,53 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.980 TL
Satış: 12.128 TL
YARIM ALTIN
Alış: 23.960 TL
Satış: 24.248 TL
TAM ALTIN
Alış: 47.170,39 TL
Satış: 48.094,48 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 47.772 TL
Satış: 48.274 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.715,65 TL
Satış: 6.755,95 TL
ONS ALTIN
Alış: 4.953,43 dolar
Satış: 4.954,09 dolar